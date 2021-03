Raquel Olmedo evoluciona favorablemente en su lucha contra la covid-19 La actriz de exitosas telenovelas como Teresa y Abismo de pasión permanece desde hace 15 días internada en un hospital de la Ciudad de México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La covid-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, golpeó con fuerza a la querida actriz de telenovelas Raquel Olmedo. Recientemente, trascendió en diferentes medios de comunicación que la inolvidable Dominga de Esmeralda permanecía desde hacía semanas internada en un hospital de la Ciudad de México luchando por su vida. Afortunadamente, la intérprete de origen cubano evoluciona favorablemente y este viernes abandonará la unidad de cuidados intensivos para terminar de recuperarse en una habitación de terapia intermedia, paso previo antes de recibir el alta y poder regresar a su casa. Así lo confirmó este jueves la agencia de representación artística Consecuencias a través de un comunicado que compartió por medio de su página web. Raquel Olmedo Image zoom Raquel Olmedo | Credit: Mezcalent "Tras 15 días de permanecer hospitalizada en la Ciudad de México, la primera actriz e intérprete se encuentra el día de hoy recibiendo apoyo suplementario de oxígeno a través de puntas nasales en la unidad de cuidados intensivos, totalmente consciente y mostrando un estado de ánimo optimista", reza el comunicado que difundió la agencia. "De acuerdo con el más reciente parte médico, Raquel Olmedo será trasladada el día de mañana a una habitación de terapia intermedia para terminar de recuperarse y recibir su alta para ir a casa", agrega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de su mejoría también fue confirmada por la actriz y cantante Susana Zabaleta, quien en una entrevista este jueves en el programa Hoy negó que Olmedo continuara intubada, como muchos medios de comunicación estaban informando. "A Raquel Olmedo ya le quitaron la intubación, o sea ya dejen de decir que está intubada. Todos los días va mucho mejor, entonces por fa más bien qué padre que esté mejor y celebremos su vida, que está bien y que está yendo poco a poco porque esto de que está intubada no es cierto, está muy bien, entonces más bien mándenle buena vibra", pidió.

