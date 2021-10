Una cantante española salvó a su hijo de las garras de un puma que casi lo mata Raquel del Rosario, exvocalista de El Sueño de Morfeo, contó que su hijo Mael, de tan solo 5 años, fue atacado por un puma que casi lo deja sin vida en el jardín de su casa en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Processed with VSCO with c4 preset Credit: @raqueldelrosario La cantante Raquel del Rosario, exvocalista del grupo El Sueño de Morfeo, quiso compartir con su seguidores un episodio aterrador relacionado con su hijo Mael, de tan solo 5 años, a quien tuvo que rescatar de las garras de un puma que casi lo deja sin vida. En su cuenta de Instagram, la española relató el episodio que tuvo lugar el pasado 26 de agosto en el jardín de su casa en Los Ángeles. Hasta el día de hoy, la familia lidia con los recuerdos del incidente. Según del Rosario, ese día Mael le dijo: "Mami, voy al árbol a buscar fruta". A los segundos, la cantante escuchó gritos que "aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme", aseguró. "Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender cómo atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima", dijo. En ese momento apareció su esposo y padre de sus hijos, Pedro Castro, y lograron volver a la casa "sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital", contó. "Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído", sostuvo. La exintegrante de El Sueño de Morfeo relató que el pequeño Mael, al salir del hospital, le hizo un comentario que le derritió el corazón. "Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre", explicó Del Rosario, quien agregó que el pequeño le dejó al animal un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Processed with VSCO with c4 preset Credit: @raqueldelrosario Cuando la familia regresó del hospital, el vecindario estaba lleno de camiones de prensa que cubrían la noticia. "Me acurruqué en el asiento del coche mientras contemplaba la escena por la ventanilla y sentí estar viviendo una auténtica película. Los vecinos nos habían hecho llegar cartas, regalos, comida y demás detalles a casa. Las autoridades encargadas de controlar y proteger la vida salvaje estuvieron pendientes de nosotros en todo momentos y días más tarde vinieron a visitarnos a casa. Mael estaba fascinado y no paraba de contar y escenificar como había ocurrido todo. Es admirable cómo lo ha llevado y lo rápido que han ido sanando sus heridas¨", aseguró. Del Rosario contó que las autoridades fueron a recoger muestras de ADN en la casa mientras el niño estaba en el hospital y descubrieron que el puma seguía agazapado en el jardín a pesar de que habían pasado varias horas. "Siguiendo el protocolo que dicta la ley de California, se vieron obligados a sacrificarlo. Nos hubiese gustado y me consta que a ellos también, que el desenlace con respecto al animal hubiese sido otro, pero esa decisión no nos correspondía a nosotros", dijo. "Desde la ventana observé como el otro puma que resultó ser su hermano regresaba al jardín acompañado de su madre. Ella se posicionó junto al cuerpo sin vida de su hijo e intercambiamos una mirada de dolor que jamas olvidaré (no se pueden imaginar los sueños que he tenido con ella). Salí de casa con el corazón roto y un sinfín de sentimientos encontrados por todo lo sucedido, pero en aquel momento solo podía pensar en proteger a Leo y estar cerca de Mael, el eterno e irremediable amante de los animales", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoció que durante las últimas semanas la familia ha transitado un gran dolor, que ha tenido que ir aceptando con el tiempo. "La vida nos habla a través de acontecimientos que muchas veces escapan a nuestra comprensión, que nos invitan a soltar el control, nos sitúan en el ahora y nos recuerdan que nuestros hijos son un precioso préstamo de la vida, que su alma tiene su propio plan ante el que solo podemos otorgar amor y dedicación", indicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una cantante española salvó a su hijo de las garras de un puma que casi lo mata

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.