Piden ayuda para legendaria cantante y actriz de telenovelas con grave problema de salud La actriz Raquel Castaños requiere de una importante intervención para la que necesita recursos. Su esposo lo ha dado a conocer en un mensaje público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera actriz y cantante venezolana, Raquel Castaños, presenta problemas de salud. Ha sido su esposo, José 'Pollo' Sifontes, quien lo ha dado a conocer a través de un mensaje de audio donde informa del "delicado estado" en el que se encuentra la artista. "Presenta un deterioro progresivo por hidrocefalia normotensiva en el cráneo que le impide caminar y además (le genera) pérdida de memoria. Debe ser operada de emergencia para practicarle una craneotomía, que consiste en colocar una válvula en el cráneo para drenar líquido cefalorraquídeo. Solicitamos las contribuciones que puedan aportar", informó el también artista. Raquel Castaños Raquel Castaños | Credit: Twitter/Raquel Castaños Familiares, amigos y compañeros del medio como Luis Gerónimo Abreu y Amanda Gutiérrez, también representativos actores venezolanos, compartieron el mensaje solicitando el apoyo de quien pueda aportar su granito de arena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Raquel Castaños NOS NECESITA. Se necesita recaudar 25.000 dólares para la operación", escribió Amanda, protagonista de telenovelas como Inés Duarte Secretaria y La dueña. Raquel Castaños, de 69 años, debutó en la televisión venezolana con 5 y desde entonces estuvo presente en la pantalla chica ininterrumpidamente y en los escenarios más prestigiosos. Su rostro ha formado parte de conocidas novelas como Las dos Dianas, Pecado de amor y Pedacito de cielo, entre otras muchas. Con este comunicado se espera recaudar los fondos necesarios y poder lograr que Raquel se someta a la operación que le ayudaría a recuperarse.

