Raphy Pina reaparece en redes con Natti Natasha en medio de especulaciones de crisis En las imágenes, Raphy Pina y Natti Natasha están con su hija, con música y sobre todo pasándola bien juntos. ¿Esto podría aplacar los rumores? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras las especulaciones sobre una posible crisis entre Raphy Pina y Natti Natasha, el productor musical ha compartido un tierno video junto a su pareja y su pequeña, Vida Isabelle, que parece buscar salir al paso de los rumores. Cuando todos se preguntan por qué Natti Natsha ha desparecido de su cuenta de Instagram las fotos junto a Pina, este compartió un video del momento en que preparaba café en el carro en medio de un apagón en Puerto Rico, junto a la cantante, la hija de ambos y uno de los hijos del boricua. En las imágenes se les ve juntos, con música, y sobre todo pasándola bien juntos. ¿Esto podría aplacar los rumores? A algunos comentaristas parecen bastarles estas imágenes, y las agradecieron en medio de tantos comentarios sobre la relación. "Para los que están hablando disparates 😍😍😍😍😍 bendiciones"; "para los chismosos que decían que no estaban juntos 😂cojan habladores. Mi familia favorita"; "amo esta familia, soy superfan de Natti y Raphy ❤️❤️❤️ Dios los bendiga"; "los mejores momentos!!! A mal tiempo buena cara!!!", les dijeron. Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram Desde que los seguidores detectaran que Natti ha borrado las fotos de Instagram de su pareja, todos están muy preocupados por ambos, ya que atraviesan un delicado momento ahora que estan a la espera de conocer la condena de Pina tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas, lo cual se complica aún más luego de que la fiscalía federal en Puerto Rico también lo acusara de proporcionar declaraciones falsas de sus millonarios ingresos. Natti Natasha Natti Natasha junto a su familia | Credit: IG/Queen Vida Isabelle SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, la pareja no ha respondido directamente a estas especulaciones y de momento todo lo que sabemos es que, más allá de cualquier cosa, se mantienen juntos y preparando el café a pesar de cualquier contratiempo.

