A pocos días de conocer si finalmente irá a la cárcel y de los rumores sobre una supuesta crisis con su pareja Natti Natasha, Raphy Pina ha vuelto a aparecer en redes para dejar claro quiénes son las mujeres de su vida. ¡Son tres y no aparece Natti Natasha! "Mis MUJERES! Las que nunca tendrán Novio 🙄", escribió el productor musical en Instagram al compartir el tierno video. ¿Pero saben de qué mujeres estaba hablando? Algo que llamó la atención es que no incluía a la cantante dominicana, solo a sus hijas Vida Isabelle y Mía, y a su pequeña perrita. Hace unos días se despertaron los rumores sobre una posible crisis entre Pina y Natti, luego de que los seguidores se percataran de que la cantante borró todas las fotos en Instagram junto a su pareja y mánager. Aunque ninguno de los dos dio declaraciones al respecto, algunos se preguntan cómo les estará yendo en medio de los problemas legales de Pina, quien el 18 de abril sabrá si va a la cárcel tras se encontrado culpable de posesión ilegal de armas. Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram Ante las especulaciones, Pina compartió recientemente un video del momento en que preparaba café en el carro en medio de un apagón en Puerto Rico, junto a la cantante, la hija de ambos y uno de los hijos del boricua, lo cual aplacó un poco los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina /Instagram Por su parte, Natti Natasha, quien se había mantenido en silencio, expresó en redes el apoyo a su pareja. "Nunca me he caracterizado por controversias. Ahora mucho menos", dijo. "Sus problemas son mis problemas y lo batallaremos juntos", apuntó.

