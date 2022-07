Tribunal deniega la solicitud de libertad bajo fianza de Raphy Pina El tribunal federal de apelaciones de Boston denegó solicitud de dejar en libertad bajo fianza a Raphy Pina mientras apela su condena por posesión ilegal de armas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina Credit: IG/raphypina El tribunal federal de apelaciones de Boston denegó la solicitud para dejar en libertad bajo fianza a Raphy Pina mientras se procesa su recurso a la condena a 41 meses de privación de libertad por posesión ilegal de armas que cumple actualmente. De acuerdo con el diario puertorriqueño El Nuevo Día, los abogados defensores de Pina presentaron una moción de 88 páginas el 31 de mayo en la que exponían que la libertad condicional se le debe conceder porque la pareja de Natti Natasha no representa un riesgo de fuga ni de seguridad. No obstante, la orden emitida por los jueces David J. Barron, Sandra L. Lynch y Rogeriee Thompson indica que la defensa del productor musical "no ha cumplido con los requisitos de fianza establecidos". Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram En estos momentos Pina se encuentra en el penal de Butner, en Carolina del Norte, donde finalmente pasará sus días de recluso luego de haber transitado por varias prisiones desde su detención. A inicios de mes, el juez federal Francisco Besosa reiteró su decisión de que Pina permaneciera en la cárcel cumpliendo su condena mientras se tramita su apelación al veredicto de culpabilidad. Raphy Pina Ficha policial de Raphy PIna | Credit: IG/Pina Records Según la autoridad, el productor boricua representa un peligro. "La evidencia clara y convincente no convence al Tribunal de que es probable que Pina huya o represente un peligro para la seguridad de los demás", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Comparecer ante el tribunal como una persona presuntamente inocente es muy diferente de cumplir una pena de prisión como un delincuente convicto. Las condiciones de la libertad provisional no son sugerencias. Conceder la libertad bajo fianza en espera de la apelación basada simplemente en el cumplimiento de las condiciones previas al juicio no es ciertamente una 'prueba potente' y dejaría sin sentido la presunción de detención después de la sentencia y en espera de la apelación", indicó Besosa.

