Raphy Pina trasladado a otra prisión en Estados Unidos tras sus quejas El productor musical Raphy Pina fue trasladado desde una cárcel federal en Miami a otra en Carolina del Norte días después de que se quejara de las condiciones de su internamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram Raphy Pina será trasladado a una prisión federal en Carolina del Norte días después de que el productor musical se quejara de las condiciones en las que se encontraba internado tras su reciente condena a 41 meses de privación de libertad por posesión ilegal de armas. De acuerdo a Univision, la pareja de Natti Natasha fue trasladado este jueves de un centro en Miami a una cárcel de seguridad media de Carolina del Norte. Se desconoce si las denuncias de Pina tuvieron algo que ver en el traslado o era ya algo programado por las autoridades penitenciarias federales. Raphy Pina Ficha policial de Raphy PIna | Credit: IG/Pina Records El pasado mes de mayo, tras ser declarado culpable, el boricua estuvo en el centro de detención Guaynabo de su natal Puerto Rico. Luego se supo que fue trasladado a una cárcel de Miami. El 4 de julio, día en que Pina cumplió sus 44 años lejos de su familia, aprovechó para quejarse en sus redes sociales las pésimas condiciones de la celda en que se encontraba. "Hoy solo tengo el mismo UNIFORME de hace 6 días, CERO comisaría para poder consumir alimentos SANOS, CERO agua potable, una celda sin aire y sin luz eléctrica. Aun así, estamos VIVOS", aseguró. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El juez federal Francisco Besosa reiteró esta semana su decisión de que mantiene de que Pina permanezca en la cárcel cumpliendo su condena mientras se tramita su apelación al veredicto de culpabilidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raphy Pina trasladado a otra prisión en Estados Unidos tras sus quejas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.