Revelan lo que había dentro de un "cuarto oculto" en la casa de Raphy Pina en Puerto Rico Las impactante imágenes se desprenden del expediente del juicio federal recientemente concluido en contra del productor musical y pareja de Natti Natasha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina Las redes están ardiendo tras el surgimiento de una serie de fotografías de lo que había dentro de un cuarto "oculto" en la casa del productor Raphy Pina. Según múltiples fuentes en la isla, las impactantes fotos del cuarto "negro" —ubicado dentro de la vivienda de la pareja de Natti Natasha en la urbanización Caguas Real en Caguas, Puerto Rico— aparecieron en una presentación de "Power Point" que forma parte del expediente del caso. Según múltiples fuentes locales, en dichas imágenes se muestra lo que había dentro del cuarto "oculto": dos pistolas, 12 cartuchos de municiones y una caja fuerte con un sobre que contenía documentos. Además había gruesos fajos de billetes. Todos aparecen en fotos que circulan por Internet desde hace aproximadamente dos días. De acuerdo con el diario local El Vocero de Puerto Rico, las imágenes fueron divulgadas por la Fiscalía encargada del caso "a petición de la defensa del productor musical con el propósito de que la presentación se agregara a los argumentos finales del expediente del caso". Por su parte, el diario Primera Hora informa que las imágenes figuran en un documento solicitado por los abogados defensores del acusado por contener "información que usará para apelar el caso en Boston". El pasado 22 de diciembre Pina fue encontrado culpable de posesión ilegal de armas y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente Pina tiene una convicción federal previa relativa a un fraude hipotecario. Actualmente Pina se encuentra libre bajo fianza pero se mantiene vigilado por medio de un grillete electrónico, el cual mostró por redes este martes al aparecer al lado de su hija Vida Isabelle, de siete meses de nacida. El empresario tiene una cita con el juez federal del caso, Francisco Besosa, el próximo 1o de abril a las 9:00 a.m., hora local, para conocer cuál será su condena. De acuerdo al mencionado diario, Nieves podría pasar hasta 20 años de prisión, 10 por cada cargo que enfrenta.

