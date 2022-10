Raphy Pina le responde a Don Omar tras llamarlo "bocón" y hablar de Daddy Yankee Raphy Pina se tomó un tiempo desde la prisión en que cumple pena para responder a Don Omar tras las polémicas declaraciones que ofreció en una reciente entrevista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina y Don Omar Raphy Pina y Don Omar | Credit: Raphy Pina-Instagram Desde la prisión en que se encuentra en Carolina del Norte, Raphy Pina se tomó un tiempo para responder desde sus redes sociales a Don Omar tras las polémicas declaraciones que ofreció en una reciente entrevista con El Chombo, donde da su versión de por qué el tour de cincuenta presentaciones que iba hacer en 2016 con Daddy Yankee se vio interrumpido. "De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de 'BOCÓN', y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti. Sabía que como es tu modus operandi dentro de tu 'mente', ibas a esperar el momento 'perfecto' para mal intencionadamente distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su 'cómplice' se encuentra [tras] las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir", dijo la pareja de Natty Natasha. "Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado 'TU SABES LO QUE QUIERO DECIR' 🩸 con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas. Sí porque se que no es fácil cometer errores y dar la cara, [¿]VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL", sostuvo. "Por último, no menos importante pero te AGRADEZCO PÚBLICAMENTE, el que gracias a TI y TUS ACCIONES, estoy trabajando desde el 2016 hasta el sol de hoy con EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS, y desde la lejanía disfrutándome su RETIRO DIGNO, el cual lo concluirá en la Tierra, el cual VIVE y LO VIO CRECER , PUERTO RICO. Donde se convirtió no en un REY, sino en una LEYENDA", dijo el productor musical. También aseguró que "el dinero que no pudimos generar en KINGDOM, lo multiplicamos por 100 en Legendaddy". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Entre los varios temas abordados durante su entrevista con El Chombo, Don Omar habló del Kingdom Tour, una gira que estaba al mando de Pina en la que solo pudieron hacer dos shows, y de su supuesta rivalidad con el intérprete de "Gasolina". "Raymond [Daddy Yankee] y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas y no creo que nos interesa a ninguno de los dos ser amigos", aseguró Don Omar. "Todo el mundo lo dijo desde el principio, ustedes no son amigos y no son iguales y nunca lo vamos a ser. Cuando sucede que me voy ,la gira, Raphy bocón como él solo, y como siempre lo ha sido, cogieron las redes sociales y se limpiaron el cul* conmigo y yo me quedé callado porque sabía que llegaría un día como este", sostuvo el reguetonero. Sobre Pina, además, dijo: "Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días de haberle dejado saber a la gente quién realmente tú eres. De dejarle saber a la gente que soy un hombre hecho y derecho y que nunca en mi vida he metido el culi** donde vaya a querer sacarlo. Pero tú sí".

