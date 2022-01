Raphy Pina reacciona a alegaciones de lavado de dinero: "Hoy es cuando mejor estoy" El productor boricua Raphy Pina no se ha quedado callado ante las informaciones de que había sido investigado por el FBI por lavado de dinero. ¿Otro problema para la pareja de Natti Natasha? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina El productor puertorriqueño Raphy Pina ha salido al paso de las informaciones de que había sido investigado por el FBI por lavado de dinero. La pareja de Natti Natasha no se quedó callado y reaccionó a las noticias que están circulando sobre su persona. "¿Cierto que han visto como soy noticia en todos lados verdad? Mi madre me dice pon tal canal y le digo Ma' no te preocupes hoy en día es cuando mejor estoy, estoy feliz, TENGO LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO, mi dinero ya lo verificaron de dónde era y todo bien", aseguró el productor en Instagram. "Los proyectos que se avecinan; giras, discos, documentales, colaboraciones, series ya están firmados y depositados. Llamé a la gerente de la sucursal y le pregunté que si sigo siendo el cliente #1 y me dijo que SI BY FAR", añadió. Por último Pina escribió: "OK seguimos haciendo las cosas BIEN. Esperen un LIBRO lleno de HISTORIAS... Att El que nunca salió de PR 🇵🇷 porque amo a mi isla y a mi gente 🙏🏻". Una orden de un juez federal hecha pública recientemente reveló que Pina fue investigado por lavado de dinero por el FBI, pero no fue imputado porque no encontraron las evidencias en su contra, informó el diario puertorriqueño El Nuevo Día. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Un jurado de un tribunal federal en San Juan, Puerto Rico, encontró culpable el pasado diciembre de dos cargos de posesión ilegal de un arma automática al productor boricua, por lo que podría ser condenado a un máximo de 20 años en prisión. En estos momentos el papá de Vida Isabelle se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de conocer su condena, pero se mantiene vigilado por medio de un grillete electrónico.

