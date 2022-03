"No necesitan preocuparse más": Raphy Pina hace entre lágrimas un gran regalo a sus tías Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, sorprendió a sus tías entre lágrimas con un regalo que ellas nunca imaginaron que iban a recibir. ¿De qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo importante para Raphy Pina es su familia. Ahora el productor boricua, pareja de Natti Natasha, sorprendió a sus tías entre lágrimas con un regalo que ellas nunca imaginaron que iban a recibir. ¿De qué se trata? Todo sucedió en un capítulo de la serie Everybody Loves Natti, disponible en Amazon, cuando Pina mostró el orgullo y el agradecimiento que tiene hacia sus tías. "Les quiero dar una cartita a cada una de mis tías, que hice a puño y letra, cosa que no hago hace tiempo", comenzó diciendo el productor mientras sus tías, sus hijos y Natti lo miraban expectantes. "Quiero darles esto para que lo guarden para siempre y quiero decirles que les voy a saldar sus casas y que no necesitan nada de qué preocuparse, y que no se preocupen por nadie", agregó entre lágrimas. En ese momento sus tías lo abrazaron y todos lloraron juntos por el gesto de Pina. ¡Algo que ha conmovido a sus seguidores! "De los logros más satisfactorios en mi vida, este es uno", dijo Pina al compartir este momento en sus redes sociales. "Sé que mi padre me usó para este propósito y por eso sigo con la FE que un día lo volveré a ver. Sigan viendo esta serie en Amazon, que se les va a gustar y se van a identificar . #everybodylovesnatti 🇩🇴🇵🇷", recomendó. Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram Los comentarios de orgullo hacia Pina no han dejado de aparecer en la publicación. "Este tipo me cae superbien! Dios lo bendiga siempre 🙏🏽"; "juro que estoy llorando 😭😭😭"; "fue un gesto increíble. Que alguien te quita la mayor preocupación que solemos tener y es el tener una vivienda digna, eso es lo mejor que le puede pasar a alguien"; "waooo!!!!! Qué lindo gesto, me hizo 😪"; "amé la serie, son seres muy especiales", le dijeron los seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no es la primera vez que el productor tiene este tipo de detalles con su familia. El pasado mes de diciembre le regaló una casa a cada uno de sus hijos. "Hoy me siento mejor al ponerle un techo unos al lado de otro para que sigan estando juntos en su crecimiento. Sé que hay personas que trabajan día a día para lograrlo y otras no, Yo le doy las gracias a Dios y a ustedes que son quienes hacen que estas cosas sucedan! Feliz Navidad de parte mía y de mis hijos", escribió en Instagram.

