Raphy Pina reaparece en la redes desde prisión con esta foto y un importante mensaje El productor Raphy Pina reapareció en Instagram con una imagen de su ficha policial y con unas palabras cargadas de sentimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de su ingreso en prisión, Raphy Pina ha vuelto a tener un último contacto con su público a través de las redes sociales de Pina Records. En dicho perfil se publicaba una imagen de él desde prisión y con unas palabras a la gente que le sigue. Con la foto de su ficha policial, el amor de Natti Natasha compartía además la dirección donde quienes quieran, pueden mandarle mensajes, impresiones y escritos positivos. Dejó claro que han de ser palabras en las que predominen los buenos deseos y las oraciones por encima de todo. "A los que han expresado amor por mi familia y por mí, les estaré eternamente agradecido. Si desean escribirme y plasmar sus buenos deseos y/o oraciones será bien recibido", señaló junto a estas tres fotos publicadas. Al no tener acceso a las redes, este será el medio a través del cual podrá seguir en contacto con sus seguidores por medio de cartas y mensajes en los que predomine siempre la buena vibra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque en los pasados días salió a la luz una imagen de él en su supuesta nueva celda, resultó ser falsa. La única imagen de Raphy en un centro penitenciario es la publicada por él mismo con esta petición tan personal. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram El papá de la pequeña Vida Isabelle fue sentenciado a tres años y cinco meses en la cárcel por posesión ilegal de armas y municiones. Raphy tuvo que ser hospitalizado recientemente en el centro médico de la institución en la que se encuentra debido a un aumento del azúcar en la sangre. Actualmente su estado de salud está estable y se espera su traslado al centro penitenciario definitivo próximamente. Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina/Instagram Por su parte, su pareja Natti decidió borrar todo su contenido de Instagram hace unos días, perfil en el que no queda ni rastro de lo que tenía publicado.

