Raphy Pina reacciona desde la cárcel a supuesta infidelidad de Natti Natasha: "Estoy tranquilo" El productor musical rompe el silencio tras la publicación de una foto desnuda de su pareja y de un audio a un hombre al que supuestamente llamaba "papi". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina ha roto el silencio tras el escándalo de supuesta infidelidad que estalló en días pasados salpicando a su pareja, la cantante Natti Natasha, al filtrarse una foto de ella desnuda y un supuesto audio dirigido a un hombre llamándolo "papi". Este martes, y desde su celda de una prisión en Carolina del Norte, donde purga una sentencia impuesta por un juez federal en el 2022, el empresario musical hizo uso de su restringido acceso a las redes sociales para expresarse al respecto y afirmar que está "tranquilo". "De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aun quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO", exclamó usando mayúsculas. "Dios nos regalo una VIDA nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima [la fama] le consume hasta lo mas importante que tenemos que es el amor y la unión familiar, esa es la prioridad que debemos tener, y no lo que tiene fecha de expiración. Mírenme qué tranquilo estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y disfrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos mas tiempo para nosotros". El mensaje de Raphy Pina fue publicado este martes e iba acompañado de esta foto: "LOS AMO y si la conocieran de verdad la amarian y apoyarían como YO", finalizó el puertorriqueño, sin mencionar nombres "Fin de la especulación. att Rafael Pina Nieves". Raphy PIna Credit: IG/Raphy PIna La reacción de Pina se suma a los gestos decisivos de su pareja, quien tras lo sucedido borró todas las fotos de su perfil de Instagram, que cuenta con 36 millones de seguidores. Natti Natasha Raphy Pina Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, el pasado 4 de agosto la cantante contraatacó con un candente video musical donde usó esa misma foto con la que fue chantajeada. Esta no es la primera vez que Natasha se enfrenta a acusaciones de infidelidad desde que el padre de su hija, Vida Isabelle, fue condenado a 41 meses de prisión en mayo del año pasado tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas en el tribunal federal de Puerto Rico. En un en vivo realizado en noviembre pasado, Natasha paró en seco a seguidora que le preguntaba sobre el tema: "Yo no soy como tú", le dijo. "Ladrón juzga por su condición".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raphy Pina reacciona desde la cárcel a supuesta infidelidad de Natti Natasha: "Estoy tranquilo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.