Así fue como Raphy Pina pudo acompañar a Natti Natasha en su concierto, a pesar de estar bajo arresto domiciliario Natti Natasha volvió a los escenarios luego de una larga pausa durante la pandemia, pero Raphy Pina no dejó de apoyarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El productor Raphy Pina y la cantante Natti Natasha son hoy una de las parejas más sólidas de la industria, más aún luego de la llegada de la pequeña Vida Isabelle. Ambos demuestran que los obstáculos no importan si se trata de amor y de lealtad. Ahora que la reguetonera volvió a los escenarios luego de una larga pausa durante la pandemia, tiempo en que también ha estado llevando su maternidad, Pina no dejó de apoyarla, a pesar de que no pudo asistir personalmente al show, ya que se encuentra bajo arresto domiciliario. Mientras Natti se alistaba para cantar en el Calibash de Los Ángeles, el evento de música latina que reúne a los artistas más importantes cada año, su esposo la llamó desde casa para ofrecerle todo su apoyo. En un video compartido por el equipo del boricua, se ve a la artista hablando tanto con Pina como con su pequeña Vida Isabelle, quien esta vez se quedó bajo los cuidados de su papá. "La pasé espectacular y me gocé cada minuto en tarima cantándole a ustedes 🎼. Gracias #LosAngeles #Calibash su cariño y aplausos me los llevo en el corazón 💕! Felicidades a todos los artistas que estuvieron presente anoche y rompieron también, respeto y bendiciones para todos", dijo Natti, refiriéndose a artistas presentes de la talla de Daddy Yankee, Rauw Alejandro o Lunay. La reguetonera también agradeció al público presente por todo el cariño brindado. "Cómo gozamos anoche 💃🏻 ! Gracias por ese calor humano que me brindan y por estar conmigo y los míos siempre. Los Amo y Respeto para siempre", aseguró. Los últimos tiempos no han sido fáciles para la pareja, luego de que Pina fuera declarado culpable de dos cargos de posesión ilegal de un arma automática. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "No ha sido fácil este proceso, pero créanme que por los que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración. Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que El Juez de los cielos decida", dijo Pina.

