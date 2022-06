Raphy Pina posa desde su celda y manda este mensaje en el Día del Padre Detrás de las rejas, la pareja de Natti Natasha ha lanzado un mensaje al mundo. "Por un momento se detuvieron los besos y abrazos" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumple casi un mes de su ingreso en prisión, Raphy Pina ha reaparecido en sus redes con un mensaje muy significativo. Un testimonio muy personal que ha compartido con motivo del Día del Padre. A diferencia de todos los años anteriores, este no podrá celebrarlo con sus hijos, sus más grandes amores. Por eso, ha querido dejarles unas palabras muy emotivas con el fin de que entiendan que aunque no está físicamente, los lleva en su corazón. Junto a una imagen desde la celda en la que se encuentra y con la ropa propia de los presidiarios, el puertorriqueño no tuvo problema en mostrarse tal cual está, sin libertad ni la posibilidad de abrazar a los suyos. Raphy Pina Credit: IG/raphypina "Mis Hijos; Por un momento se detuvieron los besos y abrazos. Por un momento se detuvieron el verlos crecer. Por un momento se detuvieron el poder reírnos juntos. Por un momento se detuvieron el levantarlos haciéndole maldades", empieza este escrito. Si bien nada de eso es posible, Raphy insiste en lo que nadie le puede arrebatar, el amor infinito a sus hijos: Mía, Rafael, Antonio y Vida Isabelle. "Lo que nunca se ha detenido es el pensar todo el tiempo en ustedes y sentir el amor mas puro que un Padre puede sentir por sus hijos. Los AMO demasiado y les agradezco por hacerme el PAPÁ más feliz del mundo. Nos veremos pronto, NO PARARÉ JAMÁS DE LUCHAR POR USTEDES. LOS EXTRAÑO", concluyó. En la foto en su celda se pueden ver las paredes adornadas tan solo con fotografías de quienes pudieran ser su familia. Junto a este desolador retrato, añadió otra mucho más colorida y alegre, una con todos sus hijos y también con Natti Natasha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las difíciles circunstancias, ambos se han mantenido fuertes y con mensajes positivos en las redes. La cantante hacia lo propio este fin de semana y hablaba así de su amor por Raphy. "Quiero demostrarle al amor de mi vida, a Raphy Pina, que tiene una mujer al lado que ha aprendido de cada paso, de todo momento que hemos dado y de todo lo que él quería que yo aprendiera, eso es lo que le quiero demostrar, con música, con el positivismo, dándole música también a mis fanáticos que se lo merecen", afirmó.

