Raphy Pina recibe la respuesta del tribunal sobre si podría ir al cumpleaños de su hija Vida Isabelle Raphy Pina podrá asistir a la fiesta de su pequeña Vida Isabelle, pero solo por el tiempo que el juez le ha permitido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina /Instagram Raphy Pina ha recibido una tremenda noticia. El juez federal Francisco Besosa le permitió asistir al primer cumpleaños de la pequeña Vida Isabelle, la hija que tiene con la cantante Natti Natasha, a pesar de que se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas. Hace unos días supimos la noticia de que el juez había negado en un primer momento la petición de la defensa del productor boricua para que asistiera a la fiesta de su pequeña, una decisión que ahora ha alterado en favor de la defensa, según informó El Nuevo Día. El diario indicó que "el magistrado aprobó parcialmente la moción radicada por la defensa de Pina Nieves, que solicitó modificar las condiciones de libertad condicional en las que se encuentra". Raphy Pina Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram No obstante, aunque Pina pidió estar en la celebración del próximo 22 de mayo de 9:00 a.m. a las 8:00 p.m., el juez solo permitió que estuviera fuera de casa de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., un total de cinco horas. "Once horas para la fiesta de cumpleaños de un niño de un año es excesivo", dice la orden judicial. "Una celebración que dura la mitad del día es un evento para adultos, no para un niño de un año". Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina/Instagram "La duración solicitada para la fiesta parece ser por otra razón u otras adicionales", dijo el juez. "Se presentó evidencia en el juicio de una moción presentada por sus propios abogados de que Pina informó a su familia y asociados sobre la probabilidad de que cumpliera una condena en prisión. La fiesta de cumpleaños de un niño no es la ocasión para despedirse de sus amigos y familiares antes de una pena de prisión que podría imponerse cuando sea sentenciado", sostuvo. A pesar del permiso que le fue concedido al productor musical, el juez indicó que todas "las demás condiciones seguirán vigentes, incluida la de evitar el contacto, directa o indirectamente, con cualquier persona que haya sido víctima o testigo durante la investigación o el enjuiciamiento de este caso. Estas personas no pueden estar presentes en la celebración, esté o no Pina acompañada de un abogado", advirtió. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Del cumpleaños de Vida Isabelle se sabe que tendrá lugar en un "venue (local para actividades) donde [Pina] reside actualmente", y que la familia recibirá unos 50 invitados que viajarán de República Dominicana a Puerto Rico, de acuerdo con El Nuevo Día. También se informó que la fiesta contará con "inflables, show de magos, música infantil en vivo, show de payasos, pinturas faciales, animales de granja para la interacción y videojuegos", y "habrá música en vivo y DJ".

