¡Raphy Pina reaparece muy enfermo en redes! "Estoy malo" El esposo de Natti Natasha habló desde el confinamiento de su arresto domiciliario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha y Raphy Pina celebraron este año el regalo más grande de sus vidas, el nacimiento de su primógenita Vida Isabelle, la niña milagro quien cumplió el mes pasado los seis meses de vida, un acontecimiento que sus talentosos papás festejaron por todo lo alto. Mientras medio mundo continúa pendiente de la fecha de la boda de la famosa pareja, Raphy Pina sorprendió hoy en las redes desde su arresto domiciliario, mientras espera sentencia tras enfrentar cargos, acusado de posesión de armas, con aspecto enfermizo y tosiendo sobre un cartel en el que escribió: "Sorry, no estoy bien de salud. ¡Esta guerra sí que está dura!" "Estoy malo, por eso no he escrito nada" reveló entre tos y tos. "Me está dando duro esto", dijo sin revelar la causa de su enfermedad o si había sido víctima de esta nueva ola mundial de coronavirus. Raphy Pina Credit: IG Raphy Pina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la resolución judicial y ser declarado culpable de dos cargos federales, el esposo de Natti Natasha quiso dirigirse a sus seguidores poco antes de Navidad para agradecerles su interés con un vivo desde sus redes: "Ya llegué a mi casa y primero que nada quería agradecerles por los círculos de oración, por demostrarme ese cariño, ese afecto. Toda mi vida he tenido pruebas que las he superado con valentía, con pasión, con fuerza", explicó. Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha | Credit: Raphy Pina/Instagram "Aquí están mis hijos, no les oculto nada, estuvieron conmigo junto con Natalia, que es otra guerrera más, junto con toda mi familia, agradecido. No tengo por qué bajar la cabeza", se defendió. Un año que empezó de sueño y está terminando como una pesadilla para la pareja.

