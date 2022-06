Prometido de Natti Natasha contará su historia en serie de YouTube ¿Quién es Raphy Pina? Desde la cárcel, Raphy Pina —prometido de Natti Natasha— anuncia que lanzará serie en YouTube donde hablará de su vida. "¿Quién es Raphy Pina? Lo conocerán por mi propio testimonio", dice. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde la cárcel, Raphy Pina sigue comunicándose con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram. El productor puertorriqueño, prometido de la cantante Natti Natasha, anunció que lanzará una serie en YouTube donde contará su verdad. "Hoy dejo de contar los días y comienzo a contar los meses. El 4 de julio compartiré con ustedes un proyecto muy especial que he preparado, un desahogo personal por todo los años que estuve callado, trabajando, soportando críticas, las caídas, éxito, luchas, fracasos y por supuesto, mi lucha por la libertad", expresó en Instagram el dueño de Pina Records. El empresario —que en mayo fue sentenciado a 41 meses en prisión tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas— dio detalles sobre este nuevo proyecto, titulado ¿Quién es Raphy Pina? "Una serie para los que siempre se han preguntado ¿Quién es Raphy Pina? Lo conocerán por mi propio testimonio. Desde mis comienzos hasta 'mi final', según ellos. No se lo pierdan 4 de julio 2022. Mientras conmemoro de una manera no deseada mi cumpleaños, ustedes comienzan a ver de qué estoy hecho. Son varios episodios, así que no se pierdan ni un capítulo, que cada vez se pondrá más interesante", expresó el padre de la pequeña Vida Isabelle. Natti Natasha y Raphy Pina Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La serie saldrá en YouTube en la página de Pina Records, este 4 de julio, a las 7 p.m. El 4 de julio Pina cumple 43 años, y este año no podrá celebrarlo en libertad y en familia. En un comunicado de prensa, se revelaron más detalles sobre esta serie, donde Pina "habla sobre toda su vida desde su niñez, el comienzo de su carrera bajo la supervisión de su papá, su primer negocio con Daddy Yankee en los comienzos del género urbano, los artistas con los que ha trabajado, el impacto que tuvo su padre y cómo su fallecimiento cambió el rumbo de su vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores en Instagram lo llenaron de mensajes de apoyo. "Te apoyamos porque hemos conocido tu corazón y además todos cometemos errores. Somos humanos y debemos apoyarnos los unos a los otros", comentó una seguidora de Pina. "Liberen a Raphy, pidiendo a Dios por su pronta libertad porque se lo merece por su familia. Extrañamos a Vidita y a sus hermanitos contigo, no hay que perder la fe ni caer", comentó otra seguidora.

