Raphy Pina le pide a Natti Natasha que se casen y ella le responde Natti Natasha y Raphy Pina bromearon con el tema de casarse y con la fecha de su futuro matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram ¡Sus fans están desesperados porque Natti Natasha y Raphy Pina se casen de una vez, y ellos lo saben bien! Ahora que asistieron a la boda de unos amigos, bromearon con este tema y con la fecha de su futuro matrimonio. Los padres de Vida Isabelle asistieron este fin de semana a la lujosa boda del empresario musical Walter Kolm, en la que cantaron Maluma y Prince Royce. Natty lucía tan elegante que Pina no se pudo contener y presumió de su pareja. "Miren esta preciosura", dijo en cámara para sus seguidores en las redes. Natti Natasha y Raphy Pina Credit: Instagram Luego, a modo de broma, dijo que se iban a casar y la reguetonera dominicana le responde: "Ahora mismo". En otro video puede verse que el productor musical le pregunta: "Ven acá, ¿y cuándo es el matrimonio de nosotros? Natti, por su parte, le dijo "cualquier día, de sorpresa". Cada día la pareja de Natti y Pina está más consolidada, aún más luego de que tuvieran a su pequeña Vida Isabelle. Aunque ambos han dicho que piensan casarse muy pronto, aún se desconoce la fecha de la boda. "Me voy a disfrutar esa boda a todo lo que da. Que todo el mundo beba y disfrute", dijo la reguetonera a People en Español. Natti Natasha Raphy Pina Credit: Instagram/ Natti Natasha SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Natti reveló por qué mantuvieron su relación amorosa a escondidas por tanto tiempo. "Ya sabes, mánager y artista, no se ve mucho por ahí", dijo, y añadió que solo quería que la gente se concentrara en su música y que a ambos les gusta "resolver siempre las cosas en privado".

