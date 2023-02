Raphy Pina revela que su hija ha comenzado un nuevo trabajo mientras estudia: "¡Te amo y mucho éxito desde la distancia!" Desde prisión el productor musical y pareja de Natti Natasha comparte las buenas noticias y pide apoyo para su hija. "Si la ven me la saludan y apoyan como lo han hecho conmigo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mayo próximo se cumplirá el primer año desde que el empresario y representante musical Raphy Pina fuera sentenciado a 41 meses de prisión por un tribunal federal en Puerto Rico. Sobra decir que los últimos meses han sido bastante complicados para la pareja de la cantante Natti Natasha y padre de familia quien ha tenido que vivir a la distancia y desde el encierro los progresos de su hijita Vida Isabelle —quien también en mayo celebrará una importante fecha: sus primeros dos años de vida— y de sus otros tres hijos. Pina ha pasado al menos por tres prisiones desde su condena por posesión ilegal de armas y ni así ha dejado de estar al pendiente de sus vástagos: Chingui, su primogénito, Mía, su hija mayor, Monty, y la ya mencionada Vida Isabelle. Prueba de ese amor al que no puede minar ni el tiempo ni la distancia es el mensaje que Pina le dedicó a Mía por haber comenzado su primer trabajo, el cual compaginará con sus estudios. "No se imaginan que satisfacción más grande me da sentir esta nueva etapa de mi hija", escribió en un mensaje publicado este lunes en su cuenta oficial de Instagram. "Hoy comienza su part time en Rogelio's Ice Plant sin descuidar sus estudios y sé que va a cogerle el piso rápido, aunque todos conocen su timidez ya es hora de dejarla a un lado y echar adelante". "Si la ven me la saludan y apoyan como lo han hecho conmigo", prosiguió el orgulloso padre sobre el empleo de su hija en dicho establecimiento, ubicado en Caguas, PR y que es una gasolinera y planta de hielo. "Paso a paso llegarás a lo que desees en el futuro. Buen comienzo mi Bebe ¡Te Amo y mucho éxito desde la distancia!". Mia hija raphy Pina Credit: IG/Raphy Pina Una foto que Raphy Pina compartió al lado de sus cuatro hijos cuando la pequeña Vida Isabelle cumplió tres meses de nacida. Su hija Mía se aprecia al lado superior izquierdo: Raphy Pina hijos Credit: IG/Raphy Pina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, Pina tiene una larga relación con el establecimiento que le ha dado empleo a su hija, pues en el 2017 colgó esta foto de sus dos hijos mayores después de cargar gasolina: Según los últimos reportes, que data de julio del 2022, Pina se encontraría recluido en el penal de Butner, en Carolina del Norte. Ese mismo mes, el empresario lanzó el primer capítulo de su docuserie ¿Quién es Rapy Pina?, disponible en YouTube.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raphy Pina revela que su hija ha comenzado un nuevo trabajo mientras estudia: "¡Te amo y mucho éxito desde la distancia!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.