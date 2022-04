Empeora el caso Raphy Pina: la fiscalía lo acusa de "declaración falsa" y pide revocar su libertad La situación se complica para Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, ahora que la fiscalía lo acusa de declaración falsa y pide que se le revoque la libertad condicional si abre un proceso de apelación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A la espera de conocer la condena tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas, la situación del productor musical Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, se complica aún más luego de que la fiscalía federal en Puerto Rico lo acusara de proporcionar declaraciones falsas de sus millonarios ingresos. Según el diario puertorriqueño El Nuevo Día, los fiscales María Montañez y José Ruiz firmaron una moción que indica que "toda corporación que genere sobre $3 millones tiene la obligación de rendir un informe anual ante el Departamento de Estado de Puerto Rico con estados financieros auditados por un contable público autorizado", algo que supuestamente Pina y su equipo no hicieron de manera correcta. Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram El productor musical informó que sus ganancias "no excedieron los $3 millones" en 2019, mientras la Hacienda puertorriqueña sostuvo que la corporación ingresó $16,768,170 ese año, según los fiscales. "La evidencia demuestra que el acusado hizo una declaración falsa bajo pena de desacato al Departamento de Estado de Puerto Rico el 31 de julio de 2020, cuando él indicó que Mr. Soldout Inc. tuvo un volumen de negocios que no excedió los $3,000,000 para el año 2019", dice la moción. La fiscalía presentó la denuncia ante el Tribunal Federal en San Juan "para que el juez lo tome en consideración como "factor" al momento de decidir qué tipo de sentencia le impondrá a Pina Nieves, en una vista que, al momento, está pautada para el 18 de abril", explica el citado medio. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina La abogada defensora de Pina aseguró que se trató de un error de quienes se encargan de presentar sus informes a Hacienda. "Debido a las exigencias de correr varios negocios, el señor Pina Nieves depende de empleados y contables profesionales y asesores que administran sus asuntos financieros y corporativos", explicó la letrada María Domínguez, de acuerdo con el reporte de El Nuevo Día. "Debido a la confianza de Pina Nieves en sus asesores contables, no estaba al tanto de la inexactitud que se había cometido en la presentación del informe anual y agradece que el gobierno le haya llamado la atención sobre ese asunto", indicó. También dijo que "tan pronto como esa información fue comunicada por esta abogada, ordenó a sus contadores que presentaran un informe anual enmendado ante el Departamento de Estado de Puerto Rico que corrigió esta información". Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina /Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos Pina se encuentra libre bajo fianza a la espera de conocer su condena, pero este 29 de marzo la fiscalía federal manifestó que el productor debe ir a prisión sin esperar al resultado de un posible recurso de apelación. Según la Fiscalía, la pareja de Natti Natasha no ha demostrado "que no es probable que se fugue o represente un peligro para otros o un riesgo de fuga y que su apelación plantea una cuestión sustancial de derecho o de hechos que probablemente resulte, entre otras cosas, en reversión o un nuevo juicio. Por lo tanto, se debe denegar la moción del demandado para la liberación pendiente de la apelación".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Empeora el caso Raphy Pina: la fiscalía lo acusa de "declaración falsa" y pide revocar su libertad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.