Raphy Pina se declaró no culpable de los cargos en su contra por posesión ilegal de armas. En medio de su juicio en Puerto Rico, el reconocido empresario y prometido de la cantante Natti Natasha, comparte fuertes mensajes. "Estoy luchando por mi familia hasta el último día que respire en esta tierra". Raphy Pina viajó a Puerto Rico, donde el empresario puertorriqueño —dueño de Pina Records— enfrenta un juicio tras ser acusado de posesión ilegal de un arma automática. El manager de Daddy Yankee y Natti Natasha se presentó el lunes en el Tribunal federal en Hato Rey en San Juan, reporta el diario Los Angeles Times. Según reportes, es posible que el cantante Daddy Yankee sea llamado a declarar en el juicio contra el productor, ya que está en la lista de posibles testigos mencionados por el juez. "[Estoy] positivo, positivo, tranquilo. Ya tú sabes, a dar la cara como siempre", expresó Pina a Primera Hora al llegar al juicio. "El mundo completo me apoya, gracias a Dios". El prometido de la cantante dominicana Natti Natasha, y padre de su hija Vida Isabelle, ha compartido poderosos mensajes en sus redes sociales durante este proceso. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Raphy Pina Natti Natasha Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) Pina publicó el siguiente mensaje en Instagram: "En las malas aférrate a Dios, y en las buenas dale gracias. No temas, un mal capítulo no es el final. Dios es el autor de tu historia, confía, lo que viene para tu vida será más grande que todo lo que has pedido. Hoy no mires la profundidad del abismo, hoy pon tu mirada en Dios y descansa en sus brazos, así hallarás el gozo y la paz que tu alma necesita. Dios no te dejará, ni te desamparará. No te angusties por la tormenta, que ya viene la bonanza". También compartió fotos mientras era entrevistado por la prensa a las afueras del juicio. "Más fácil fuera si uso lentes y mascarilla, así pudiera ocultar las expresiones de mi cara", escribió junto a estas imágenes. "Prefiero que me vean, prefiero que lean mis ojos, prefiero que entiendan que no estoy en un concierto, estoy luchando por mi familia hasta el último día que respire en esta tierra. No importa con cuanta piedra me puedan tirar, seguiré de pie por ellos. Esta es una prueba de fuego que no todos soportarían, pero Dios me ha dado una fuerza que no se imaginan". La pareja de Natti Natasha compartió un video en Instagram agradeciendo el apoyo de sus seguidores. "Es un proceso largo, tedioso, pero con fe, con todas las oraciones. Me siento súper tranquilo. Mi familia me apoya, mis amigos, ustedes, así que vamos pa' encima, siempre de frente", dijo. "Súper agradecido por todos los mensajes, hoy seguimos en nuestro segundo día. Con fe, oraciones y la frente en alto, seguimos adelante y firmes", añadió en un mensaje junto al video. El productor musical también publicó una foto suya saliendo en Puerto Rico rumbo al tribunal con el mensaje: "Otra prueba más que me toca enfrentar. A defender mi familia como siempre. Cuento con Dios y con el respaldo de sus oraciones". Por lo pronto Natti Natasha no se ha pronunciado sobre este difícil momento que enfrenta su familia.

