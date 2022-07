Raphy Pina denunció las condiciones en las que vive en la cárcel: "Sin aire y sin luz eléctrica" Raphy Pina cumplió este 4 de julio 44 años en una cárcel, alejado de Natti Natasha y sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina Ficha policial de Raphy PIna | Credit: IG/Pina Records Raphy Pina cumplió este lunes 4 de julio los 44 años en la celda de una cárcel, alejado de Natti Natasha y sus hijos, luego de que un juez federal lo condenara a 41 meses de privación de libertad tras haber sido encontrado culpable por posesión ilegal de armas. Pina aprovechó esta fecha para agradecer el apoyo de su familia y sus seguidores, y además denunciar las condiciones del centro penitenciario donde cumple su condena. "Hoy cumplo 44 años, lejos de lo que nunca pensé e imaginé celebrarlo y de la manera más inusual del mundo. HOY como acostumbraba a hacer, estaría con mis hijos y mi amada @NattiNatasha, familiares y AMIGOS bien CERCANOS", dijo el productor musical en Instagram. "Hoy solo tengo el mismo UNIFORME de hace 6 días, CERO comisaría para poder consumir alimentos SANOS, CERO agua potable, una celda sin aire y sin luz eléctrica. Aun así, estamos VIVOS", añadió. "Tengo la familia mas hermosa del mundo que nunca imaginé tener, pocas personas que cuentan como MILES que me cuidan tanto en lo personal como en lo profesional, unos seguidores fieles que sus ORACIONES me mantienen con su FE, con un dolor de rodilla terrible pero dentro de todo con SALUD, viviendo un día a la vez. Cuando muchos de los que lean y compartan este mensaje quieran juzgar al prójimo, hagan lo propio para CONSTRUIR", sostuvo. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina Los seguidores del dueño de Pina Rércords se sintieron conmovidos por sus palabras, y le dejaron sus mejores deseos y felicitaciones. "Felicidades guerrero!!!"; "Happy birthday, Dios Nunca falla y él está contigo en todo momento"; "Dios te siga dando fuerzas y esa fe inmensa para seguir adelante"; "feliz cumpleaños amigo, todo pasa, saldremos más fuertes!!"; "fe todo estará bien", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN En ocasiones anteriores Pina ha compartido imágenes suyas desde la celda. También se supo que tuvo que ser hospitalizado en el centro médico de la institución debido a un aumento del azúcar en la sangre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raphy Pina denunció las condiciones en las que vive en la cárcel: "Sin aire y sin luz eléctrica"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.