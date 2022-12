Critican a Raphy Pina por el costoso regalo a Natti Natasha desde la cárcel, y no se queda callado Raphy Pina le regaló a su pareja un todoterreno Mercedes blanco, envuelto en papel de regalo y globos rojos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien se encuentra en una cárcel de Carolina del Norte, Raphy Pina estuvo presente en toda la jornada del cumpleaños de Natti Natasha. No solo por las dos horas que pasaron juntos, sino por la sorpresa con la que la cantante se encontró a su regreso a Miami. El productor boricua le regaló a su pareja un todoterreno Mercedes blanco, envuelto en papel de regalo y globos rojos, un gesto que hizo llorar a la dominicana. Pero aunque esta sorpresa fue muy aplaudida por muchos de los seguidores, quienes resaltan cuán pendiente y detallista sigue siendo Pina, otros no han dejado de criticarlo. "Jajaja lo que compran los artista pina lo regala 🔥🔥"; "fue auto regalo de su propio trabajo que tú mismo le administras"; "lo material no es lo importante ni son los mejores regalos"; "ahora yo quiero saber que se siente cuando le regalan algos que uno mismo se puede comprar", le dijeron algunos. No obstante, Pina no se quedó callado ante tantos comentarios. "Atención hombres, no se molesten conmigo. Sorprendan a su pareja también, así sea con una postal, están lentos lol", escribió el productor musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Más allá de cualquier habladuría, Natti pasó a lo grande su cumpleaños y agradeció al padre de su hija el haberla acompañado a pesar de la distancia. "GRACIAS porque sé que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad", dijo. "TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado".

