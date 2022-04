Esta es la larga condena que piden como castigo para Raphy Pina La fiscalía federal en Puerto Rico solicitó varios años de prisión para el prometido de la cantante Natti Natasha, quien fue hallado culpable de posesión ilegal de un arma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raphy Pina Billboard Latin Music Awards, Arrivals, Coral Gables, Florida, USA - 23 Sep 2021 Credit: Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock A solo días de que se realice en Puerto Rico una audiencia para dar a conocer cuál será la sentencia en contra del empresario musical Raphy Pina la fiscalía ha expresado ya cuánto tiempo quiere que el prometido de Natti Natasha pase tras las rejas. Y es mucho. Según múltiples fuentes en la isla este martes se hizo pública una moción interpuesta por la Fiscalía Federal solicitando que a Pina reciba una sentencia de entre 46 y 50 meses en prisión, es decir que como pena máxima pasaría cuatro años a la sombra. María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner fueron citados como los fiscales a cargo de presentar la extensa moción de 35 páginas donde, de acuerdo con el diario local El Nuevo Día, se hacían "fuertes señalamientos" sobre la conducta del productor y padre de Vida Isabelle, hija de Natti Natasha. En redes, Raphy Pina publicó una serie de mensajes en sus historias de Instagram invitando a sus seguidores a hacer buen uso de sus días. "El tiempo corre; aprovéchenlo; pronto van a comprender cómo se aprovecha desde un puesto de vista diferente". El lunes también colgó esta foto para hablar sobre la semana "más importante en la vida" agradeciendo a la vida y elevando plegarias antes los retos del destino: Raphy Pina Credit: IG/Raphy Pina Un post compartido por Pina en diciembre pasado con fotos correspondientes a su cita en los tribunales: SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El pasado mes de diciembre un jurado del tribunal federal en San Juan encontró culpable al también representante artístico de dos cargos de posesión ilegal de un arma automática . Uno de los cargos se desprende de posesión ilegal de armas de fuego y el otro se presentó por alterar un arma de fuego. Pina tiene una cita para este lunes 18 de abril donde enfrentará la sentencia que finalmente le imponga el juez federal Francisco Besosa.

