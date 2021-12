Raphy Pina irá a juicio para enfrentar cargos federales por posesión ilegal de armas El prometido de Natti Natasha deberá comparecer el 13 de diciembre ante un juez en Hato Rey, Puerto Rico. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael "Raphy" Pina Nieves, prometido de la cantante dominicana Natti Natasha, deberá presentarse ante un juez federal en Hato Rey, Puerto Rico, para responder a las acusaciones en su contra por posesión ilegal de armas. Así lo dieron a conocer fuentes en la isla anunciando que el juicio se celebrará el 13 de diciembre próximo para ventilar el caso en contra del productor musical quien enfrenta un cargo de posesión ilegal de armas de fuego y otro de posesión de un arma automática. Los cargos se desprenden de los hechos ocurrido el 1o de abril de 2020 cuando elementos del FBI allanaron una residencia propiedad de Pina Nieves en Caguas Real, Puerto Rico. Según fuentes oficiales el acusado estaba en posesión de una pistola tipo Glock de 9 milímetros modificada para disparar de manera automática, así como otra pistola Smith & Wesson calibre .40 y 526 municiones de varios calibres. "Vamos a juicio el 13", afirmó el juez Francisco Besosa, en declaraciones reproducidas por el diario local El Nuevo Día quien se pronunció de dicha manera luego de escuchar a las partes involucradas. Durante la audiencia Concepción Montañez, fiscal encargada del caso, afirmó que no se llegó a un acuerdo entre la defensa de Pina y la propuesta de que él se declarara culpable de los cargos que se le imputan. "La defensa ha rechazado la contraoferta del Ministerio Público", acotó. Natti Natasha y Raphy Pina el pasado 23 de septiembre en Coral Gables, Florida durante la entreta de los Premios Bilboard a la Música Latina: Natti Natasha Raphy Pina Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente se anticipa que en juicio dure aproximadamente siete días y que ahí se usen las transcripciones de las llamadas telefónicas que le fueron interceptadas al productor por parte del FBI. Así mismo nueve personas serán llamadas a testificar. Originalmente el juicio había sido pautado para comenzar el pasado 18 de octubre, pero fue pospuesto debido a una petición de a defensa de Pina Nieves que resaltaba una controversia respecto a las huellas dactilares supuestamente recuperadas de la residencia del acusado como prueba en el caso. Pina ha tenido roces previos con la justicia: en agosto de 2012 fue detenido y acusado de 19 cargos por fraude bancario y lavado de dinero. People en Español solicitó comentarios a los representantes del productor, sin obtenerlos hasta el momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raphy Pina irá a juicio para enfrentar cargos federales por posesión ilegal de armas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.