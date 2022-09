Raphael recibirá galardón especial en los Premios Billboard de la Música Latina Con seis décadas de trayectoria artística ininterrumpida, Raphael será reconocido los Premios Billboard de la Música Latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 60 años de trayectoria artística, Raphael es un referente de la música en Hispanoamérica; por ello, será reconocido con el galardón Billboard Trayectoria Artística por sus logros profesionales, así como sus contribuciones artísticas y personales en la próxima entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2022. Miguel Rafael Martos Sánchez, nombre real del cantante, desde temprana edad mostró sus dotes artísticas y los cuatro años ya formaba parte del coro de la Escolanía de la Iglesia de San Antonio, en su natal España. A los nueve ganó su primer premio internacional a la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria. Actualmente, es considerado un pionero de la balada romántica en español y en todo este tiempo de trabajo ininterrumpido ha grabado seis decenas de álbumes y vendido más de 70 millones de discos. Además, ha llevado sus temas por todo el mundo. En la actualidad, el intérprete de temas como "Yo soy aquel", "En carne viva" y "Mi gran noche" está llevando a cabo el proyecto Raphael 6.0, un disco y gira homónima que forman parte de la celebración de seis décadas en el escenario, y que incluye presentaciones en diversas ciudades de México y Estados Unidos. Además, a finales de 2022, presentará un nuevo disco, escrito y producido por Pablo López. RAPHAEL Credit: PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reconocimiento a Raphael se llevará a cabo durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina que se realizará el jueves 29 de septiembre en el Watsco Center de Miami, Florida a partir de las 7pm/6c. Será transmitida en vivo por Telemundo y simultáneamente por el canal Universo y el servicio streaming Peacock.

