Rapero Tory Lanez condenado a diez años de cárcel por disparar a Megan Thee Stalion Luego de su acto de agresión contra Megan Thee Stalion, Tory Lanez recibió la sentencia tras ser señalado culpable de varios delitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de julio de 2020, durante una celebración de Kylie Jenner en su casa de Hollywood Hills, Tory Lanez disparó en cinco ocasiones a los pies de Megan Thee Stallion, tras tener una discusión sobre sus carreras y su relación, según trascendió en aquel momento. Si bien el rapero se declaró inocente en la corte, un jurado lo señaló culpable en diciembre de 2022, debido a que se consideró que Daystar Peterson, nombre real del cantante, cometió tres delitos asalto con arma de fuego semiautomática, llevar cargada un arma y no registrada en su vehículo y descarga de esa arma con negligencia grave, según mencionaron diversos medios de comunicación. Ante ello, el hombre de 31 años estuvo en una audiencia donde un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, David Herriford, determinó que la pena son diez años de cárcel. Antes de que se llevara a cabo el mencionado dictamen, el famoso; quien fue trasladado del centro penitenciario donde se encontraba, se pronunció al respecto. "Si pudiera cambiar las cosas, lo haría, pero no puedo", mencionó ante la corte. "Aceptó mi culpa de todo lo que ocurrió, realmente estoy intentando ser una persona mejor". Tory Lanez Credit: Johnny Nunez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte la víctima, Megan Pete, identidad de nacimiento de la Megan Thee Stallion, también expuso su posición mediante un comunicado que fue leído por el fiscal Alex Bott. "Desde que el acusado me disparó brutalmente, no he experimentado un sólo día de paz", mencionó Megan. "Lento pero seguro, me estoy curando y regresando, pero nunca seré la misma". Megan Thee Stallion Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images La defensa de Tony Lanez ha buscado una pena menor y ahora ha mencionado que apelará el caso.

