El rapero T.I. enfrenta polémica por pedir un reporte anual de virginidad a su hija T.I. hizo las fuertes declaraciones sobre sus exigencias con su hija esta semana durante una entrevista en el podcast Ladies Like Us. By Carolina Trejos El rapero T.I., de nombre completo Clifford Joseph Harris, Jr., recibió una reacción violenta tras afirmar que lleva a su hija, Deyjah Harris, de 18 años, a ser examinada por un ginecólogo anualmente para verificar si sigue siendo virgen. T.I. hizo los comentarios esta semana durante una entrevista en el podcast Ladies Like Us. La entrevista ha sido removida de Internet. Durante el episodio en cuestión, T.I. declaró: "Esto es lo que hacemos: justo después del cumpleaños, celebramos. Y generalmente, como el día después de la fiesta, ella está disfrutando de sus regalos, pongo una nota adhesiva en la puerta: 'Gyno. Mañana. 9:30', según reporta el New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions) El rapero de Atlanta continuó explicando que el médico, "manteniendo un alto nivel de profesionalismo", siempre le dice que su hija tiene que firmar un acuerdo de privacidad antes de que se puedan compartir los resultados, reveló. Además, según T.I. el doctor le dice que un himen se puede romper de muchas maneras que no involucran el sexo. Image zoom "Yo digo: Mira, doc, ella no monta caballos, no monta bicicleta, no practica deportes. Hombre, solo revisa el himen, por favor, y devuélveme mis resultados rápidamente", dijo, refiriéndose a los resultados que legalmente pertenecen a su hija. Image zoom Los comentarios del intérprete de "Whatever you like" provocaron duras críticas que llevaron a las presentadoras del programa, Nazanin Mandi y Nadia Moham, a disculparse. Mandi y Moham publicaron en Instagram que lamentaron su propia reacción a las declaraciones de T.I., pero dijeron que fueron tomadas por sorpresa. T.I. no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación ni en las redes sociales. Su hija, quien es modelo, también ha evitado comentar directamente sobre el asunto. Sin embargo, ha aprobado con "likes" los comentarios contra las declaraciones de su padre. En 2018, tres agencias de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, ONU Derechos Humanos y ONU Mujeres pidieron la prohibición de las llamadas pruebas de virginidad, calificándolas de dañinas y sin sentido médico.

