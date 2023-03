El rapero Tekashi 6ix9ine recibe una brutal paliza en un gimnasio El sitio TMZ mostró las sensibles imágenes de la fuerte golpiza de la que fue víctima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El medio TMZ adelantaba la exclusiva del violento ataque sufrido por el artista Tekashi 6ix9ine en el interior de un gimnasio en el Sur de la Florida. Según indica el sitio web, el artista quedó tan malherido que tuvo que ser inmediatamente llevado al hospital para ser atendido. Lance Lazzaro, abogado del rapero, contó a TMZ que el cantante se encontraba en la sauna el pasado martes cuando, de repente, un grupo de hombres empezaron a atacarle. Aunque intentó defenderse y salir huyendo, fue imposible por la cantidad de personas que formaron parte de la golpiza. El suceso ocurrió justo en un momento en que el artista, cuya turbulenta vida ya forma parte de un documental, no tenía a seguridad. Tekashi Tekashi recibe brutal paliza en un gimnasio | Credit: (Photo by Johnny Nunez/Getty Images) Los ruidos del altercado crearon tal conmoción que los trabajadores del gimnasio se lo notificaron de inmediato al mánager. La policía y los servicios de emergencia llegaron después para llevarse a Tekashi en ambulancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN TMZ tuvo acceso a las sensibles imágenes de cómo quedó el rostro del intérprete, lleno de moratones, inflamación y arañazos. No fue el único lugar que asegura sufrió daños. También hubo heridas en la mandíbula, las costinas y su espalda. Según explicó Lazzaro a la publicación, en los planes está que 6ix9ine lleve consigo la protección oficial que claramente necesita. El artista salió de prisión tras colaborar con las autoridades sobre algunos miembros de su banda. Todavía no está claro si este ataque tiene que ver con esa colaboración de Tekashi con la investigación policial.

