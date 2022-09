Unas imágenes en Instagram habrían llevado al asesinato del rapero PnB Rock Las autoridades creen que imágenes colgadas en redes sociales del lugar donde estaba comiendo el rapero permitieron que fuera ubicado por quien finalmente lo acabó matando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de California han revelado nuevos detalles del asesinato ante su novia del rapero Rakim Hasheem Allen, mejor conocido como PnB Rock, el pasado lunes en Los Ángeles. De acuerdo a la policía, el sospechó abordó al cantante en un restaurante y le ordenó entregarle joyas y otros artículos personales. Después de un intercambio de palabras, el asaltante sacó un arma y disparó varias veces en contra de Rock, reportó People. El cantante de 30 años murió a causa de las heridas de bala, mientras que el asesino huyó del lugar de los hechos. El asaltante habría llegado al restaurante Roscoe's House of Chicken & Waffles tras conocer por las redes sociales de la novia del cantante, Stephanie Sibounheuang, que se encontraban en allí comiendo, según el jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore. "[El cantante] estaba con su familia con su novia o una amiga suya– mientras disfrutaban simplemente de una comida, fue brutalmente atacado por un individuo que aparentemente [llegó] a la locación luego de una publicación en las redes sociales", informó Moore, según el diario The Los Angeles Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rapper PnB Rock R13 - Front Row - February 2020 - New York Fashion Week: The Shows PnB Rock | Credit: Photo by Bennett Raglin/Getty Images for NYFW: The Shows Sibounheuang había compartido momentos antes del asesinato imágenes geolocalizadas en Instagram, que posteriormente se borraron. "PnB Rock era más que un artista. Para muchos, Rakim Allen, era un excelente amigo. También era un maravilloso padre para dos niñas hermosas", escribió su exdisquera Atlantic Records en sus redes sociales, junto a una foto del cantante. "Esta noticia nos pesa en el corazón y todos estamos sufriendo con esta pérdida sin sentido. Nuestros pensamientos oraciones están con su familia en este difícil momento".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Unas imágenes en Instagram habrían llevado al asesinato del rapero PnB Rock

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.