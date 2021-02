Close

¡El rapero Lil Uzi Vert se incrusta un diamante de $24 millones en la frente! El cantante llevó su amor a los piercings al extremo e impactó a sus seguidores con su nuevo atrevimiento que compartió en un explosivo video en redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando parece que ya se ha visto todo en esto de los tatuajes y piercings en los famosos, llega Lil Uzi Vert y se convierte en tendencia por un día entero con su última adquisición. El famoso rapero de 26 años se atrevió con un piercing nada menos que en el medio de la frente. Y no, no es un arito sencillo, sino un diamante rosa de un valor de $24 millones adquirido a Elliot Eliantte, el joyero favorito de los cantantes de este género. Bajo el título de "La belleza duele", el artista compartió este estrambótico video en su perfil de Instagram que se hizo inmediatamente viral y ya va por los 8 millones de reproducciones. La piedra preciosa es un diamante rosa de 11 quilates que según él mismo ha confesado a sus fans en Twitter está pagando a plazos desde hace 4 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He estado pagando por este diamante natural color rosa de Elliot durante años. La piedra costó tanto que llevo abonando desde el 2017. Era la primera vez que veía un diamante rosa en mi vida", escribió orgulloso. Los videos y fotos del cantante con su nuevo caprichito han dado la vuelta a las redes donde se ha convertido en lo más comentado de las últimas horas. Algo así no podía librarse de los tiburones virtuales quienes le han dedicado unos cuantos e ingeniosos memes.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡El rapero Lil Uzi Vert se incrusta un diamante de $24 millones en la frente!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.