El rapero DMX es hospitalizado de gravedad tras sufrir un ataque al corazón Según el sitio TMZ el neoyorquino de 50 años sufrió un colapso en su casa tras una supuesta sobredosis de droga. Informa que el pronóstico no es alentador. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El famoso rapero DMX fue hospitalizado de urgencia el pasado viernes por la noche tras sufrir un ataque al corazón. Su estado de salud sigue siendo muy crítico tal y como apuntó su abogado Murray Richman. El artista de 50 años fue trasladado de inmediato al centro hospitalario de White Plains y de momento "sigue con respiración asistida", añadió. El sitio TMZ confirmó que Earl Simmons, nombre real del intérprete, ya había estado en rehabilitación por drogas en 2019. A sus problemas de adicción se suman sus ajustes con la justicia por evasión de impuestos en 2017, año en el que fue acusado de haber eludido el pago de $1,7 millones. Finalmente fue sentenciado a un año de prisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de sus últimas apariciones en el escenario fue en julio del 2020 junto a su colega y compañero Snoop Dogg. TMZ informa que su actual estado es "vegetativo" y que el impacto en su cerebro ha sido tal que "la cosa no pinta bien". El mismo medio aseguraba que los hijos del artista ya estaban de camino al hospital.

