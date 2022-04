Rahel Díaz comparte el nuevo susto que ha vivido: "Hay tanta maldad" La emprendedora cubana dio a conocer la pesadilla que experimentó este martes y cómo su compañero y amigo, el chef James, le ayudó a salir de ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos de los mensajes positivos de Rashel Díaz a su público siempre han promovido la calma en los momentos más difíciles, pues es ahí donde uno está siendo retado. Esa ha sido su actitud al vivir uno de esos momentos que perfectamente podrían arruinarle el día a cualquiera. La empresaria cubana vio peligrar gran parte de su trabajo y el esfuerzo de muchos años por culpa de la "maldad" de algunas personas. Y es que, tal y como contó Rashel a sus seguidores, vivió una pesadilla durante varias horas por la que tuvo que pedir ayuda de inmediato. Recurrió a su amigo y compañero en televisión, el chef James, que estuvo ahí de principio a fin hasta que el problema fue solucionado. Pero, ¿qué pasó exactamente para que la también conductora se llevara este disgusto tan grande? Ella misma lo contó con pelos y señales. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: IG/Rashel Díaz "¿Se imaginan que se pierdan tantos años de trabajo y de conexión con ustedes por personas llenas de maldad?", dijo con el susto en el cuerpo. Y es que Rashel, como otros muchos famosos y anónimos, fue víctima de la delincuencia cibernética. Su cuenta estuvo a punto de caer en manos de los hackers y durante unas horas no tuvo acceso a la misma. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La emprendedora se puso de inmediato en contacto con el cocinero, desde cuya empresa le ayudan con todo lo relacionado con sus redes sociales, y, después de varios movimientos, finalmente pudieron recuperarla. Pero costó y le generó preocupación. "Fue un tremendo susto", expresó Rashel en sus historias de Instagram. "Hay tanta maldad", agregó una vez el problema estuvo resuelto. Aunque reconoce que estuvo muy preocupada, sobre todo por perder el trabajo de tanto tiempo, afrontó la situación con entereza. "Debemos decidir tomar una actitud positiva ante las dificultades. Gracias mi chef James por mantener la calma y ayudarme a cada paso. Así que este reel va dedicado a los autores del hecho", dijo advirtiendo a los estafadores. Afortunadamente, la cosa no llegó a mayores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rahel Díaz comparte el nuevo susto que ha vivido: "Hay tanta maldad"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.