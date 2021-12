Rafael Nadal da positivo a Covid-19 tras reunirse con el rey Juan Carlos I El rey emérito Juan Carlos I deberá cumplir con una cuarentena tras reunirse con Nadal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tennis player Rafa Nadal Tennis player Rafa Nadal | Credit: (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images) El tenista Rafa Nadal usó sus redes sociales para anunciar que dio positivo a coronavirus: una infección que se ha producido durante su reciente estancia en Abu Dabi, donde compitió en un torneo de exhibición y llegó a reunirse con el rey emérito de España, Juan Carlos I. El deportista reconoció en Twitter que está atravesando "momentos desagradables", pero no dio demasiados detalles sobre su estado de salud. El deportista se enteró de su diagnóstico positivo poco después de llegar a España, donde se sometió a una prueba PCR. Como manda el protocolo, Nadal se encuentra ahora mismo aislado en su casa y sobrellevando lo mejor posible los síntomas. "Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa e informé del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", aseguró Nadal. Además de pasar un agradable rato con el papá de Felipe VI, el tenista se midió previamente en la pista con el británico Andy Murray, que le venció en dos sets. "Los mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos. Necesito hablar con mi equipo, ver cómo responde mi cuerpo tras estos días. Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión", agregó Rafa Nadal en su comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

