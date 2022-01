Rafa Nadal hace historia con su victoria en la final individual masculina del Abierto de Australia luego de 5 horas de juego Rafael Nadal venció a Daniil Medvedev en una remontada en la final de individuales masculinos de 2022 en Melbourne. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafa Nadal Rafa Nadal | Credit: (Photo by Andy Cheung/Getty Images) El primer torneo de Grand Slam de 2022 ha llegado a su fin, con Rafael Nadal llevándose el título final de individuales masculinos sobre Daniil Medvedev. Durante la final masculina del Abierto de Australia del domingo en Melbourne, Nadal derrotó a Medvedev en un partido de cinco sets: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5. La final duró asombrosamente horas y 24 minutos, con Nadal logrando una remontada luego de perder los dos primeros sets ante Medvedev. "En primer lugar, sé que es un momento difícil, Daniil, eres un campeón increíble", se dirigió Nadal a los periodistas después de su victoria. "He estado en esta posición un par de veces en este torneo, teniendo posibilidades de tener el trofeo conmigo, pero no tengo ninguna duda de que tienes este trofeo un par de veces en tu carrera, porque eres increíble, así que quiero felicitarte". "Fue uno de los partidos más emotivos de mi carrera tenística y compartir una cancha contigo es simplemente un honor, así que todo lo mejor en el futuro", continuó. Nadal, estaba compitiendo por ganar su título número 21 de Grand Slam. La victoria ahora ha roto oficialmente su empate con Roger Federer y Novak Djokovic, quienes actualmente tienen 20 títulos. Nadal, de 35 años, ganó su vigésimo título de Grand Slam en octubre de 2020, barriendo a Djokovic en la final individual masculina del Abierto de Francia en París. Antes del partido, Nadal habló sobre su posible victoria histórica y explicó que simplemente "significa mucho" llegar a la final nuevamente después de luchar con una lesión en el pie. Rafa Nadal Rafa Nadal | Credit: (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) "Para mí, se trata más que nada del Abierto de Australia", dijo Nadal a los periodistas después de su partido de cuartos de final. "Es simplemente un evento increíble que, como dije hace un par de días, tuve un poco de mala suerte durante mi carrera con algunas lesiones". "Hubo momentos en que jugué finales increíbles con buenas oportunidades, contra Novak en 2012, contra Roger en 2017, estuve cerca un par de veces", continuó. "Me siento muy afortunado de haberlo ganado una vez en mi carrera en 2009, pero nunca pensé en otra oportunidad en 2022". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios del fin de semana, Ashleigh Barty se convirtió en la primera australiana en ganar el torneo individual femenino en más de cuatro décadas, derrotando a la estadounidense Danielle Collins en dos sets.

