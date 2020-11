Close

“Espero sobrevivir para contarles todo” ¡Rafael Caparroso se despide de las redes ingresado por COVID-19! El actor y modelo colombiano, exnovio de la periodista Diva Jessurum, anuncia desde el hospital que tiene neumonía y estará desconectado de las redes los próximos días, "toman la decisión de colocarme oxígeno 24/7" Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor y modelo Rafael Caparroso, exnovio de la periodista Diva Jessurum, ha compartido un alarmante mensaje en sus redes desde el hospital en donde se encuentra ingresado por coronavirus, quince días después de que se le viera celebrando en una fiesta de Halloween sin cubrebocas. “Fuerza a todas las personas que están luchando ahora mismo en un hospital. En estos momentos empieza mi batalla. Lo asumo con mucho positivismo confiando que Dios tiene el control de todo, que esto no es en vano y será para ti que estás leyendo esto, puedas cuidarte y cuidar a los tuyos”, compartió en sus historias desde una cama de hospital. Image zoom El atractivo colombiano anunció así que ha sido diagnosticado con la enfermedad de COVID-19: “Esto puede salvarte la vida”, comenzó. “Me vine al hospital para hacerme la prueba de COVID, comencé a sentir fiebre, me preguntaron si quería hacerme chequeo general y les dije que sí. Me encontraron taquicardia, positivo para COVID y en la placa del pecho, neumonía silenciosa, jamás lo iba a notar”, relató. “Mi condición de salud: no sufro de nada, no fumo, no tomo y he sido deportista toda mi vida. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que las personas empiecen a creer en esta enfermedad?”, se lamentó. “Solo espero sobrevivir para poder contarles todo lo que estoy pasando. A todas las personas que les da indiferente, no se crean inmortales, no es momento de celebrar nada, de reunirse con nadie, tengan paciencia que por un año que no tengan vida social no va a suceder nada, los casos están incrementando y ya lo habían advertido”, recordó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Moraleja : NO SALGAN A LA CALLE POR OCIO, NO ES MOMENTO. Al contagiarte la cadena sigue porque seguro contagiarás a otros y lo más doloroso son tus seres queridos. ¡Mi cuerpo está luchando para ganar esta batalla!” También lanzó un mensaje para sus seres queridos: “Amigos, familiares, eviten llamarme, no puedo hablar, me voy a desconectar por los próximos 5 días de las redes para concentrarme en esta batalla, los amo a todos”, finalizó.

