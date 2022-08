Los tips de Rafael Araneda para todos los que quieran triunfar en el amor, ¡cómo lo hizo él! El presentador de Enamorándonos Rafael Araneda sabe cuál es la receta de una relación duradera y por eso da recomendaciones a quienes quieran enamorarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Araneda Rafael Araneda | Credit: Mezcalent Rafael Araneda sabe cuál es la receta de una relación duradera. No solo tiene la experiencia de ayudar a encontrar el amor en el programa Enamorándonos (UniMás), que arrancó esta semana con una nueva temporada, sino que lleva 21 años al lado de su esposa Marcela Vacarezza, con quien tiene cuatro hijos. ¿Cómo es posible tener una relación de tantos años y que además sea exitosa? ¿Qué hay que tener en cuenta la triunfar en el amor? "Yo creo que primero tienes que tener la intención de que te vaya bien en el amor", aseguró el presentador a People en Español. "Cuando yo conocí a Marcela y ambos nos atrajimos, yo no tenía la intención de que me fuese bien en el amor. En ese momento fui bastante inmaduro. Ella me tuvo mucha paciencia. Y cuando los dos tuvimos la intención de tener éxito en el amor, decidimos casarnos y hoy en día tenemos un matrimonio que ya vamos para veintiún años y cuatro hijos", contó. Según Araneda, en un matrimonio hay momentos malos y momentos buenos, pero lo importante es tener el deseo de permanecer. "Cuando tú pones el foco en en la familia y cuando como pareja te diviertes, bailas, lo pasas bien, tienes buenos amigos, eres capaz de jugar, eres capaz de que el amor vaya de la mano con el humor, con la risa, las cosas funcionan, si no es muy duro. Y no tiene mayor misterio esto. Yo creo que hay que tener el deseo de que las cosas funcionen y si los dos están en el en el mismo nivel, va a funcionar. Aquí el problema es cuando las expectativas de la pareja son diferentes. Yo creo que nosotros ponemos en el centro de nuestro objetivo a la familia, y y mientras la familia esté bien, los egos personales se pueden apaciguar también", sostuvo. Por eso, si alguien puede dar tips para que a una pareja le vaya bien, ese es Rafael Araneda. Si le preguntas qué recomendaciones dará a quienes quieran conocer el amor, dirá: "Que se arriesguen, que vengan Enamorándonos, que van a vivir una experiencia divertida, lúdica, romántica, una una experiencia inolvidable. Recibir un sí o un no a través de una pantalla nacional puede ser un desafío. Yo los admiro y creo que la vida está para para vivirla, intensamente. Y Enamorándonos es vivir intensamente. Con música, con amor, con risas, con baile, con discusiones, con rupturas. Con las emociones a flor de piel", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, Araneda dirá a todos aquellos que quieran lanzarse a la aventura de enamorarse, que debemos ser conscientes de que la pareja ideal no existe. "Nadie es un hombre o una mujer ideal. Yo puedo ser ideal en algún momento de mi vida para mi pareja, pero otras actitudes mías no son las ideales para ella. Lo ideal es que ella las acepte y me quiera como yo soy. Eso sí es lo ideal, y viceversa", indicó.

