Rafael Araneda se ausenta de Enamorándonos por un problema de salud Desde el hospital, el conductor chileno informó este domingo a través de las redes sociales que tuvo que ser operado. "Todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Araneda Rafael Araneda | Credit: Mezcalent Rafael Araneda tenía planes para celebrar este domingo el Día del Padre rodeado de sus seres queridos. "A mí me gusta un asadito con ellos, cocinarles algo. No necesito más que estar con ellos", contaba días atrás el copresentador de Enamorándonos USA en una entrevista exclusiva con People en Español. La celebración, desafortunadamente, no pudo llevarse a cabo. A la pareja televisiva de Ana Patricia en el popular programa de citas de la cadena UniMas le tocó pasar, muy a su pesar, esta fecha tan señalada ingresado en el hospital. El propio Araneda fue el encargado de informar este domingo sobre lo sucedido a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar el millón de seguidores. Rafael Araneda Rafael Araneda | Credit: Mezcalent "Ya me venía sintiendo mal y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar. Y ya, ayer al quirófano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios", explicó el carismático presentador de origen chileno junto a una foto en la que se muestra desde la camilla del hospital. "Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo, por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias que esto se repitiera con los años. Y así fue", agregó el conductor de 52 años. Rafael Araneda Rafael Araneda en el hospital | Credit: Instagram Rafael Araneda "Adolorido" por la reciente intervención quirúrgica pero "superbien atendido y rodeado de cariño", Araneda informó que estará ausente de la televisión "algunos días" en lo que se recupera. "Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días", señaló, "y si me ven será al estilo cine mudo", agregó sin perder su característico sentido del humor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los buenos deseos de "pronta recuperación" de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por Karina Banda, su excompañera en Enamorándonos. "Ánimo, un abrazo mi Rafa", escribió en su publicación la presentadora mexicana.

