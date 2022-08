Rafael Araneda sobre el regreso de Ana Patricia a Enamorándonos: "La veo muy bien" Rafael Araneda asegura que se divierte muchísimo trabajando junto a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda | Credit: Grosby Group Luego de nueve meses alejada del programa, Ana Patricia Gámez está de vuelta en Enamorándonos, que arrancó con una nueva temporada este lunes. Sin dudas, uno de los más felices con su regreso es el conductor Rafael Araneda, quien asegura que se divierte muchísimo trabajando junto a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010. "Es genial. Nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Hoy día hemos estado haciendo prensa durante toda la mañana y nos divertimos mucho", dijo a People en Español el presentador chileno. "Conversamos, nos reímos, tenemos muy buena química, nos queremos mucho y y creo que ella está contenta", añadió. Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda | Credit: Grosby Group Araneda aseguró que Ana Patricia está más segura ahora con su trabajo en el reality show, del cual se alejó un tiempo para poder parar más tiempo con su familia. "Está tranquila y las dudas que que tenía con respecto a la pausa que hizo en Enamorándonos creo que que las fue disipando", dijo. "Yo la veo muy bien, veo a sus hijos muy bien, veo a Luis, su marido, a quien quiero mucho también, lo veo muy bien. Entonces creo que están todos felices. Luis está feliz de que ella esté de regreso en el programa y los niños también", afirmó. En una entrevista anterior, la propia Ana Patricia dijo a People en Español que ahora su trabajo le permite pasar tiempo con sus hijos, razón por la que el año pasado decidió tomar un descanso de las cámaras, dejando como su sustituta a Karina Banda. "Ahora con este regreso Enamorándonos me permitió ajustar lo que es el horario. Entonces paso la mañana con mis niños. Pasé este verano con ellos, en Navidad también tenemos un receso. En fechas importantes Ana Patricia la mamá siempre ha estado presente", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mis hijos nacieron y han crecido en la televisión. Sobre todo Giulietta, que es la mayor, le encantan las cámaras. Ella se va conmigo a veces los viernes porque no tiene escuela al día siguiente. A ellos les gusta ver a su mamá en la televisión, les encanta ver todo lo que sucede detrás de cámaras", dijo la presentadora.

