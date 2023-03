El emotivo regreso de Rafael Araneda a Enamorándonos después de su grave accidente Rafael Araneda volvió a la televisión después de un grave accidente automovilístico. Los detalles de su regreso a Enamorándonos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Araneda hizo un regreso triunfal a Enamorándonos tras sufrir un grave accidente. El presentador chileno fue atropellado el 19 de febrero cuando iba en bicicleta por las calles de Weston, donde vive con su familia. Un auto chocó contra él y el presentador quedó inconsciente. Nueve días después de este incidente, ya Araneda está de vuelta en el show de Unimás, junto a Ana Patricia. Los mensajes de apoyo del público lo motivaron a regresar pronto a la pantalla chica. "Me siento bastante mejor, las piernas ya me empezaron a responder perfecto desde fin de semana", dijo al diario La Opinión. "Los mareos han disminuido porque me están haciendo una terapia para ello. ¡Estoy entero! Lleno de moretones, pero entero", añadió risueño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rafael Araneda Credit: (Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision) "¡Muchas gracias por su cariño y buenos deseos! Ustedes con su energía positiva y preocupación han influido en mi recuperación sin lugar a duda. ¡Los quiero mucho! Hoy estoy de regreso en Enamorándonos junto a Ana Patricia. Nos vemos a las 8 pm por Unimás", escribió en Instagram junto a una foto muy sonriente. Su esposa Marcela Vacarezza compartió más detalles en una entrevista para el diario chileno 'Las últimas noticias'. "Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos. Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas", dijo ella. "Con el golpe perdió la conciencia. Y en la ambulancia no se acuerda de nada". Afortunadamente, ya luce recuperado y de buen ánimo.

