Rafael Araneda sobre la nueva temporada de Enamorándonos: "Hay una ruptura lamentable" Empieza la nueva temporada de Enamorándonos y Rafael Araneda nos brinda adelantos de lo que veremos esta noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Araneda Rafael Araneda | Credit: Grosby Group Faltan solo unas horas para que empiece la nueva temporada de Enamorándonos, el espacio donde los participantes buscan al amor de su vida. Por tanto, los conductores Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda se encuentran muy motivados por este regreso a la gran pantalla, y por la posibilidad de poner unir vidas. En una entrevista anterior, Ana Patricia nos habló de la ilusión que le hace estar nuevamente en el programa tras nueves meses fuera, y ahora le toca el turno a Araneda, quien se encuentra mucho más recuperado de salud y con toda la energía puesta en ayudar a encontrar esas medias naranjas. "Yo me siento muy feliz dado que no pude finalizar la temporada anterior. Tuve una cirugía no prevista, me enfermé, estuve dos semanas fuera del show, estuve hospitalizado. Fue difícil porque tuve que guardar silencio mucho tiempo, vine a despedir el show con unos letreritos donde decían nos vemos el 22 de agosto. Entonces para mí regresar es muy positivo, porque regreso con muy buena energía, muy bien de salud y y eso me pone contento", aseguró en exclusiva a People en Español. Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda | Credit: Grosby Group Araneda nos habló de las historias que trae esta nueva temporada, que arranca este lunes 22 de agosto a las 8 p.m., hora del Este, por Unimás. "Hay buenas historias, buenos personajes nuevos, también algunos que ya son conocidos o históricos que se mantienen. La gente quiere caras nuevas, pero también quiere que por fin se enamore alguno de los antiguos. Entonces hay que lidiar con eso. Y en ese sentido esperamos que que cada una de las historias que presentemos, de las puertas del amor, las positivas, las que tienen buenos resultados y las que no tienen buenos resultados sean muy atractivas para nuestra audiencia. Porque a veces una historia dramática para una pareja por esto del morbo que tiene el que tiene el ser humano, puede ser tremendamente atractiva para la audiencia", contó. ¿Habrán sorpresas en el reality show? ¿?Qué podrán ver los televidentes? Según Araneda, "hay cupidos nuevos dentro de nuestra tremenda banda musical. Obviamente en nuestro palco hay hombres y mujeres nuevos. Regresan algunos que pertenecen a cuando inició el programa. Hay una ruptura lamentable, no puedo develar si es un noviazgo o o hay gente que contrajo matrimonio y estará formando parte de nuestra primera emisión el día lunes", adelantó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que en el programa habrán amores y desamores, Araneda afirma que ama lo que hace. "A mí me gusta de Enamorándonos porque es un show en vivo, que no tiene telepronter, que no tiene un guion, que no tiene un libreto. Y eso a mí me apasiona, me divierte y me llena de orgullo", dijo.

