¡Rafael Amaya y William Levy juntos en importante evento!

Rafael Amaya ("El Señor de los Cielos") en el upfront de la cadena Telemundo, donde presentan su nueva programación para lo del resto del año

El protagonista de El señor de los cielos, Rafael Amaya, posó serio junto al galán cubano William Levy y una invitada en el upfront de la cadena Telemundo, donde presentan su nueva programación para lo del resto del año.

Myrka Dellanos en el upfront de la cadena Telemundo, donde presentan su nueva programación para lo del resto del año

Myrka Dellanos también se dio cita al upfront de la cadena Telemundo. Para la velada, la periodista optó por un ceñido mini vestido negro.

Shakira pasa tiempo con sus amigos en el bote donde fue capturada con Lewis Hamilton dìas atrás

Luego de estrenar el tema musical "Acróstico" junto a sus hijos Sasha y Milan, la cantante colombiana Shakira disfrutó con sus amigos en un bote en Miami.

Thalia promociona su nuevo álbum de reversiones 'Thalia's Mixtape' en Today Show

Thalía muy contenta promocionando su nuevo álbum de reversiones Thalia's Mixtape, en Nueva York.

Vin Diesel y Michelle Rodriguez llegan a México para la presentación de "Fast & Furious X", que llega el próximo 18 de mayo a la cartelera nacional

Vin Diesel y Michelle Rodríguez llegaron a México para la presentación de FAST X, que estrena en salas de cine el 19 de mayo.

Raúl González, Satcha Pretto, Francisca Lachapel, Karla Martínez and Alan Tacher attend the 2023 TelevisaUnivision Upfront at Pier 36

Raúl González, Satcha Pretto, Francisca Lachapel, Karla Martínez y Alan Tacher posaron así de divertidos en el Upfront de TelevisaUnivision, en Nueva York.

