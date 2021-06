¿Rafael Amaya y Roberto Tapia terminan amistad y conciertos? Hace unos meses, Rafael Amaya regreso a los escenarios de la mano de su gran amigo Roberto Tapia. Hacían una gira juntos. Ahora que el actor regresa a la televisión ya no estará en los conciertos ¿hubo conflictos? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que Rafael Amaya regresara al ojo público tras rehabilitarse por el abuso de sustancias y alcohol, anunció que formaría parte de los conciertos de su gran amigo Roberto Tapia en un show conocido como La gira de los compadres. Así, iniciaron una serie de presentaciones donde el protagonista de la teleserie El señor de los cielos, al final del concierto, daba autógrafos y se tomaba fotografías con sus fanáticos. Ahora, se da a conocer que el actor firmó nuevamente con Telemundo y deja los conciertos. ¿Hubo algún conflicto con los amigos? La respuesta es no. El intérprete de Aurelio Casillas concluirá los compromisos con Tapia y se dedicará de lleno a su regreso a la televisión; por lo tanto, la amistad continúa intacta y el cariño entre ellos también. "Los últimos shows que Rafael Amaya hará son esta noche en El Paso, Texas, y el 19 de junio en Brownsville, Texas", comentó la publicista de Amaya a People en Español. "Estoy muy agradecido y honrado de regresar a la familia Telemundo, que siempre me ha apoyado y creído en mi, creando historias originales de la mejor calidad llevándole al público lo mejor de lo mejor en entretenimiento", mencionó hace unos días Amaya en su cuenta de Instagram. "A todos ustedes [el público] ¡gracias por la espera! ¡Empezamos! ¡Arre!". Rafael Amaya Credit: Instagram Roberto Tapia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, el intérprete del Dr. Enrique Guerrero en la teleserie Hospital Central se ha presentado en algunas emisiones de esta televisora. Se menciona que uno de los primeros proyectos de Rafael Amaya será su participación en la teleserie Malverde; aunque se desconoce si encarnará a su icónico personaje de Casillas o alguno nuevo. Lo que es un hecho, es que está retomando su carrera actoral.

