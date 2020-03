¿Cómo está Rafael Amaya y qué está haciendo? El actor mexicano se encuentra alejado del foco mediático desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué es de la vida del que fuera protagonista de El señor de los cielos? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La larga y misteriosa ausencia de Rafael Amaya de la vida pública ha desatado todo tipo de especulaciones durante el último año. Desde que su personaje, Aurelio Casillas, saliera sorpresivamente de la veterana superserie de Telemundo El señor de los cielos, el actor mexicano no ha concedido ni una sola entrevista, así como tampoco se ha dejado ver en ningún evento o programa de televisión, lo que ha despertado la preocupación de sus fans alrededor de su incierto estado de salud. Aunque continúa desaparecido del foco mediático, las últimas noticias que nos llegan del galán de 43 años afortunadamente no pueden ser más positivas y esperanzadoras. Image zoom Rafael Amaya Fue Roberto Tapia, amigo de Amaya, quien arrojó luz recientemente sobre el estado de salud del galán en una entrevista para el programa Suelta la sopa (Telemundo). El cantante estadounidense, que ha estado en contacto durante todo este tiempo con el protagonista de El señor de los cielos, no solo aseguró que el actor se encuentra en perfecto estado de salud sino que, además, avanzó que está trabajando en un nuevo proyecto que pronto verá la luz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Bendito Dios él está muy bien, obviamente pues ahorita yo no me pude mover de Culiacán, él está en unos proyectos de trabajo que la verdad ni tuve cabeza para preguntarle por su proyecto porque yo la verdad estaba enfocado con mi madre”, contó. Image zoom Rafael Amaya El cantante de música regional mexicana reconoció que el actor estuvo pendiente en todo momento del delicado estado de salud de su madre, Claudia Tapia, quien a finales del año pasado sufrió un derrame cerebral que la mantuvo entre la vida y la muerte. Image zoom Rafael Amaya “Se estuvo mensajeando conmigo, pues deseándome siempre lo mejor, que le echara ganas, toda la gente que quiero estuvo conmigo la verdad”, aseguró Tapia. ¿Será que pronto tendremos de regreso a Rafael Amaya en la televisión? Advertisement

