Se revela que Rafael Amaya tiene novia: "Se ve que lo están manteniendo por el buen camino" Parece que todo fluye mejor para Rafa Amaya; incluso, parece haber encontrado el amor nuevamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Rafael Amaya se encuentra grabando la octava temporada de El señor de los cielos, la serie que lo llevó al estrellato, pero que también le trajo algunos problemas personales. Tras salir de rehabilitación, como el actor ha declarado, ha retomado sus actividades profesionales y recuperándose a nivel personal. Tan es así, que ahora su amiga Carmen Aub revela que el intérprete de Aurelio Casillas en dicha emisión ya tiene novia. "Tiene nueva novia, pero muy estable. La verdad lo veo muy feliz, muy dedicado. Y la novia también, se ve que lo está manteniendo por el buen camino y eso me da muchísimo gusto", reveló Aub a los medios de comunicación. "Cien por ciento, es muy importante saber escoger parejas, pueden ser muy tóxicas también". La actriz también confesó que está muy feliz de haber regresado a dicha teleserie que considera uno de los proyectos más importantes de su carrera. Por ello, asegura que solo está disfrutando del proceso. Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy bien contenta, ha sido como una segunda oportunidad de despedirnos. No nada más Rafa lo necesitaba, todo el elenco necesitábamos despedirnos de los personajes, despedirnos de la historia y le estamos poniendo un amor", comentó. "Después de tantos años, realmente somos una familia y creemos en el producto. Es el proyecto más bonito en el que he tenido oportunidad de trabajar". Ahora, Carmen Aub continuará cumpliendo con sus compromisos profesionales que, además de El señor de los cielos, incluye el programa Con Carmen donde hizo su debut como conductora.

