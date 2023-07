Rafael Amaya sorprende con notable transformación física El protagonista de El señor de los cielos ha aumentado considerablemente su musculatura en los últimos meses. "¡Alto volumen y alta tensión combinados con una nutrición sólida es la clave para hacer crecer este nivel de musculatura!", explicó su entrenador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya en enero de 2023; ahora | Credit: Mezcalent; Instagram Rafael Amaya vuelve a formar parte este año de la lista de los 50 más bellos de People en Español. El actor de origen mexicano protagonizó recientemente la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, donde pudo retomar el personaje de Aurelio Casillas tras un tiempo ausente de la saga por motivos de salud. "[Cuando vi que el público seguía ahí apoyándome sentí] agradecimiento. Me di cuenta que cuando haces las cosas de corazón y te entregas a un personaje la gente lo agradece", expresó Amaya en una reciente entrevista con People en Español. Tras dejar atrás sus problemas de adicción, el actor de 46 años vive hoy una de las etapas más dulces de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. Rafael Amaya Rafael Amaya en enero de 2023 | Credit: Mezcalent Alejado del foco mediático desde que finalizara en mayo El señor de los cielos 8, Amaya ha experimentado en los últimos meses un notable cambio físico fruto de su entrega y disciplina en el gimnasio que no ha pasado desapercibido para nadie. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Instagram Así lo muestra un video que compartió días atrás su entrenador en las redes en el que se puede apreciar cómo el actor ha aumentado considerablemente su masa muscular. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Instagram Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Instagram "Hemos estado aumentando de volumen por un tiempo y él ha estado agregando una tonelada loca de músculo. ¡Alto volumen y alta tensión combinados con una nutrición sólida es la clave para hacer crecer este nivel de musculatura!", explicó su entrenador. Las imágenes no han dejado indiferentes a sus seguidores. "Ya casi revienta pero de guapísimo", comentó una de sus fans. "La perfección hecha hombre", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amaya volverá a adentrarse el próximo año en los zapatos del famoso narcotraficante Aurelio Casillas en una novena temporada de El señor de los cielos en la que su personaje no tendrá otra opción más que regresar a la naturaleza violenta que lleva en la sangre.

