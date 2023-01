Rafael Amaya: "El personaje me dio mucha luz, nada más que yo me desvié a la oscuridad" Previo al estreno de El señor de los cielos 8 (Telemundo), el actor mexicano abrió su corazón en una entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo) sobre el momento más oscuro de su vida y lo que lo llevó a salir de ahí. "Soy un sobreviviente". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Mezcalent Después de la tempestad, viene la calma. Tras vivir momentos de mucha oscuridad años atrás, Rafael Amaya logró renacer como el ave fénix y hoy se encuentra en el "mejor momento de su vida". El actor mexicano acaba de regresar por la puerta grande a la pantalla de Telemundo con el estreno de la octava temporada de El señor de los cielos, superserie que protagoniza desde 2013. El intérprete concedió este martes una entrevista a Jessica Carrillo y Lourdes Stephen para Al rojo vivo (Telemundo) en la que habló sobre este renacer en su carrera. "Tú tuviste la opción de regresar a la televisión en otros muchos proyectos diferentes, pero tú decidiste volver como Aurelio Casillas. Pero, por qué este si cuando uno piensa en eso hablas de momentos en tu vida que fueron de oscuridad y fueron de luz, ¿por qué volver con ese personaje precisamente?", le preguntó Stephen, quien se unió el año pasado a la familia de Al rojo vivo. Me metí a ese mundo oscuro y siniestro al cual no quiero regresar. Dicen que para conocer la luz hay que conocer la oscuridad, entonces así fue — Rafael Amaya "Porque el personaje me dio mucha, mucha, mucha luz, nada más que yo me desvié a la oscuridad. Me metí a ese mundo oscuro y siniestro al cual no quiero regresar. Dicen que para conocer la luz hay que conocer la oscuridad, entonces así fue", aseveró Amaya. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: Mezcalent El actor reconoció que en el momento más oscuro de su vida la luz fue su "voluntad" de querer salir. "Eso fue lo principal. El querer tú mismo. Es algo que te jala en tu interior y te dice que tienes que salir adelante. Yo creo que a lo mejor mi espíritu, algo, porque si tú no quieres estar bien, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu novia, nadie… Pero yo sí quería estar bien, sí quería estar en el lado de la luz". Yo no soy una víctima, yo soy un sobreviviente, yo soy una persona que tuvo la suerte de ver la luz y de buscarla — Rafael Amaya "Cuando tocas lados muy oscuros de tu vida buscas la manera de sobrevivir. Yo no soy una víctima, yo soy un sobreviviente, yo soy una persona que tuvo la suerte de ver la luz y de buscarla y de tener el valor, la templanza y tener el guía necesario", agregó el actor. "¿Te dio miedo en algún momento volver?", quiso saber Stephen. "No, en este punto de mi vida yo no le tengo miedo a nada", respondió Amaya. Felizmente enamorado El intérprete también se pronunció sobre la relación de pareja que mantiene desde hace 2 años y medio con la mexicoamericana Maritza Ramos, quien también es su mánager. "Es una relación que no quiero hacerla mediática, es una relación personal, simplemente quería compartirles que sí existe una mujer, una compañera fiel que ha estado conmigo en las buenas y en las malas y es mi compañera, mi cómplice y le debo la vida", expresó Amaya.

