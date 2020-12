Close

"Está preparándose físicamente para andar al 100": Rafael Amaya se prepara para regresar El compadre del actor, Roberto Tapia, avanzó en una reciente transmisión en vivo en Instagram que el protagonista de El señor de los cielos tiene varios proyectos en puertas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hermetismo que rodeaba hasta hace poco la vida de Rafael Amaya, el protagonista de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, ya es cosa del pasado. El actor mexicano, que compartió su última publicación en Instagram hace más de dos años, se ha dejado ver en las últimas semanas en diferentes eventos sociales tras haberse mantenido durante meses completamente alejado de la vida pública y de los reflectores. Una de las imágenes más recientes del intérprete de 43 años la publicó su compadre, el cantante de origen estadounidense Roberto Tapia, hace apenas unos días en Instagram. Image zoom Rafael Amaya, Roberto Tapia y su hija | Credit: Instagram Roberto Tapia En la instantánea, Amaya aparecía posando con el famoso artista y la hija de este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que el actor regresará pronto al trabajo? Precisamente, fue Tapia el que despejó la incógnita en una reciente transmisión en vivo en Instagram, desde donde avanzó que el galán se está preparando para regresar. "Muy pronto van a tener noticias. Estamos preparando cosas juntos de trabajo y ahí les platicamos después, pero todo bien", aseveró ante sus más de 600 mil seguidores. Image zoom Rafael Amaya | Credit: Mezcalent "Mi compadre se está preparando porque trae varios proyectos y está preparándose físicamente para andar al 100, pero está muy bien mi compadre", compartió. Tras algo más de un año de parón, todo apunta a que el actor retomará el próximo año para alegría de sus fans sus actividades profesionales, por lo que pronto tendremos noticias. ¡Habrá que estar atentos para ver con qué nos sorprende esta vez el inolvidable Aurelio Casillas!

