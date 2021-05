Rafael Amaya regresa a los escenarios. "Todo lo que me está pasando es una bendición" Tras una ausencia de casi dos años a causa de sus problemas de adicción, Rafael Amaya está de regreso profesionalmente y confiesa estar pasando por un buen momento. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Rafael Amaya declaró en exclusiva para People en Español que su desaparición pública se debía a sus adicciones con drogas. Tras su recuperación, anunció que regresaría a los escenarios de la mano de su gran amigo Roberto Tapia. Finalmente, la fecha se ha cumplido y el protagonista de la teleserie El señor de los cielos está trabajando nuevamente en una gira que lleva por nombre Los compadres. "Bien a gusto, aquí al cien [trabajando] con mi compadre [Roberto Tapia] muy agradecido ", mencionó Amaya en el programa estadounidense de televisión Chisme en vivo. "Ahí la llevamos, como dicen aquí 'paso a paso'; pero todo lo que me está pasando es una bendición gracias a mi compadre, a los ángeles que me rodean y al público que siempre está aquí con conmigo. También es uno de los propósitos principales estar comunicación con ellos [los fanáticos] otra vez". El actor no descarta retomar el personaje de Aurelio Casillas que lo lanzó al estrellado. Asegura que está llevando a cabo los pasos pertinentes para retomar su carrera profesional. "Probablemente, estamos en negociaciones [para regresar a la actuación]. Estamos viendo, a ver qué se hace", agregó. Rafael Amaya - Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Uriel Santana SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido todo un proceso de reactivación porque estuve ausente casi dos años, más o menos, no andaba muerto andaba de parranda, literal. Ahorita, literalmente, estoy reviviendo en todos los aspectos", comentó. "Estoy muy feliz". Respecto a los rumores que aseguraron que había dejado su proceso de rehabilitación, el actor desmintió esa versión y aseguró que, además de las terapias, cuenta con el apoyo de amigos y familares para continuar con su recuperación. "Me siento al cien. Precisamente, por la pandemia las reuniones de AA son online". Rafael Amaya pretende en un futuro ayudar a otras personas que como él han sufrido problemas de adicciones.

